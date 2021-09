Gf Vip: chi sono le tre sorelle, "principesse", Hailé Selassié

Non una ma ben tre principesse parteciperanno alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Sono Clarissa Maconnèn Hailé Selassié, Jessica Maconnèn Hailé Selassié, Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié.

Gf Vip: chi sono le sorelle, principesse, Hailé Selassié

Sono tre, ma ai fini del gioco varranno come uno: sono Clarissa (19 anni), Jessica (26 anni) e Lucrezia (33 anni). Le sorelle sono nate a Roma e sono le pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè. Le tre da sempre vivono nel lusso tra la Capitale (nella loro abitazione in piazza di Spagna) e Londra: hanno parrucchiere e truccatore a domicilio e ovviamente un autista. Anche se non hanno più il titolo, loro si definiscono principesse e sul profilo Instagram si legge "Principesse del popolo e Regine di Campo De' Fiori".

Tra le tre solo Jessica aveva già avuto a che fare con la tv partecipando a "Riccanza" (programma di Mtv) dove ha conosciuto Tommaso Zorzi.

Gf Vip: le principesse sono fidanzate?

Tre principesse in cerca del principe? In realtà no, l'amore non sembra essere nei loro piani al momento e preferiscono concentrarsi sul desiderio di lavorare nello spettacolo. Al momento le tre sembrerebbero essere single.