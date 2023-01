Gf Vip: la verità su Antonino, il ritiro di Patrizia Rossetti e la prima eliminazione del 2023

Un inizio con il botto. La prima puntata del 2023 del Grande Fratello Vip è stata un turbinio di emozioni e tra concorrenti fuori dalla casa, chi ha deciso di abbandonare il gioco e chi invece ha avuto la possibilità di rientrare non sono mancati gli scontri e neanche le frecciate, come il duro confronto tra Onestini e Soleil Sorge.

Antonino e il collegamento dall'ospedale

In molti attendevano il momento del collegamento con Antonino Spinalbese che il 31 dicembre ha abbandonato la Casa per motivi di salute e per, all'epoca era solo una pulce nell'orecchio, un possibile intervento chirurgico. Dopo la comunicazione del suo momentaneo abbandono del programma erano circolate numerose speculazioni su tale notizia tra cui anche l'indiscrezione che Spinalbese non sarebbe più tornato ad essere un concorrente.

Ieri sera però lo stesso Spinalbese ha chiarito che appena potrà tornerà al Gf: "Io sto benissimo dai, mi sono preso un po’ di ferie. Signorini ha quindi affermato: "Gli accertamenti stanno andando per il meglio e presto tornerai nella Casa" e a queste parole Antonino ha risposto con entusiasmo: "Certo, non mollo. La notte di San Silvestro? In realtà ho visto i fuochi d’artificio dalla stanza ed è stata un’esperienza fantastica, sono stato benissimo. Dopo 105 giorni in quella Casa!" (lasciando intendere che dopo così tanto tempo quelle quattro mura iniziano a diventare molto strette). Chi sperava che l'ex compagno di Belen Rodriguez non facesse più ritorno nella casa più spiata d'Italia è stato deluso.

Wilma Goich eliminata rientra in casa e i nuovi nominati

La prima eliminata del 2023 è Wilma Goich, ma come tutti i concorrenti anche lei aveva il famoso tubo con all'interno il messaggio segreto che poteva essere "eliminata" oppure "salvata". Goich è stata baciata dal fato e ha trovato il biglietto di ritorno ed è così tornata all'interno del gioco. Per i vipponi si è trattata di una serata dal bilancio positivo: nessuna eliminazione.

I nuovi nominati sono: Dana Saber, Davide Donadei e Oriana Marzoli, immuni invece Luca Onestini, Daniele Dal Moro, Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà e Nikita Pelizon.

Patrizia Rossetti abbandona la casa del Grande Fratello Vip: "Non sto bene"

"Non lo vorrei abbandonare il gioco e non voglio che nessuno si preoccupi, ma sono quindici giorni in cui non sto bene. Ho dei dolori nel corpo, delle gambe... Ho fatto delle analisi ma e sembra ci sia un’infezione non di grande portata, potrebbe essere dovuta dal Covid - ha spiegato Patrizia Rossetti a Alfonso Signorini mentre gli spiegava i motivi per cui ha deciso di lasciare la casa -. E mi dispiace perché non riesco ad essere attiva nella Casa. Né attiva nel corpo, né attiva nella mente, è come avere un cagnolino che ti mordicchia. Ho dolore alle gambe, alle caviglie. Sono due o tre notti che non riesco a dormire perché non trovo posizioni, se sto ferma sento dolore, se mi muovo anche. Ho fatto delle analisi, non c’è niente di strano però".

Signorini che già sapeva della decisione della concorrente non ha potuto fare altro se non prendere atto della sua decisione: "Patrizia, se hai un problema di disagio o di salute io faccio un passo indietro e rispetto la tua decisione, anche se sei una grandissima concorrente. Sei arrivata fino a questo punto, sono passati 105 giorni. Pensaci. Altrimenti facciamo un passo indietro tutti, se tu non te la senti di continuare io non mi permetto di insistere". Alla fine Rossetti ha deciso di lasciare il gioco.