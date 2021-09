Gf Vip, sbuca una stanza solo per gli uomini: è per la 'privacy'

La Love Boat non sarebbe l'unica novità di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nella Casa di Cinecittà sembra certa l'esistenza di un'altra stanza, finora mai concessa ai concorrenti. Concorrenti maschi, precisiamo. Già, perché la camera sarebbe ad uso esclusivo degli uomini, per i loro momenti di 'privacy'. E non c'è bisogno di entrare ulteriormente nei dettagli.

A spifferarlo sono proprio i 'vipponi' e se qualcuno non lo avesse capito, ci ha pensato Manila Nazzaro a mettere i manifesti: "Il Grande Fratello dice di dare una stanza per la privacy agli uomini". Battuta servita sul piatto d'argento a Francesca Cipriani: "Dove Giucas può andare con Federica". Federica chi? "La mano amica" ha risposto senza mezzi termini l'ex Pupa. Insomma, le preghiere dello scorso anno di Andrea Zelletta sono state ascoltate, ma a raccogliere i frutti sono i maschietti di questa edizione. Intanto, sui social, c'è già chi grida alla disparità di genere...

Manuel e Lulù, notte di fuoco in arrivo?

In Casa sono pochi gli uomini single, ma tra loro l'unico a poter sperare in qualche 'incontro ravvicinato' è Manuel Bortuzzo, nell'ultima settimana sempre più intimo con Lulù Selassié. La principessa però sembra essere molto più coinvolta di lui e chi si aspetta una notte di fuoco in arrivo potrebbe restare deluso. La cosa più bollente, almeno per ora, resta la stanza degli uomini.