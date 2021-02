Gf Vip, è scontro tra Giulia e Stefania: "Ti fa comodo fare la vittima"

(Nel video la lite tra Stefania e Giulia)

Doveva essere un confronto pacifico per chiarire alcune incomprensioni, invece Giulia Salemi e Stefania Orlando sono arrivate allo scontro. L'influencer è rimasta delusa dopo aver visto una clip in cui la showgirl commentava con Pierpaolo alcuni suoi atteggiamenti e si è sentita presa in giro.

"Non era un prenderti in giro - ha spiegato la Orlando - è il mio modo di fare. Ma poi ti prendo in giro con il tuo fidanzato?". Il problema, però, non è solo quello ma anche la nomination, come ha continuato Giulia: "Se io di colpo, dall'oggi al domani, andassi in confessionale e ti nominassi, come ci resteresti? Non è per la nomination. Io pensavo di avere un rapporto con te, pensavo di potermi fidare di te". Parole che hanno mandato su tutte le furie Stefania: "Io non ho parlato male di te. Tu ci sei rimasta male perché ti ho nominato, ma le amicizie si coltivano".

La showgirl lunedì ha nominato Giulia perché negli ultimi giorni l'ha sentita meno vicina, ma Giulia non se lo aspettava: "Io pensavo realmente che ti fosse dispiaciuto nominarmi e ho voluto credere alla tua motivazione - ha spiegato furiosa - Invece sono passati 4 giorni e tu sei rimasta lontana da me. Io litigo con Pierpaolo e tu mi giudichi e mi parli alle spalle?". "Io non ti ho parlato alle spalle e non ti permettere di dirlo - ha tuonato Stefania - Le cose che ho detto in quella clip e poi a Pierpaolo le sono venuta a dire anche a te. Io non ho sparato merda su di te e non ho giudicato. Ho analizzato una cosa come hanno fatto tutti, solo che gli altri non hanno il coraggio di dirlo in prima serata. Tu hai paura delle nomination - ha incalzato - La metti sul personale, invece dovresti capire la situazione e scindere il gioco dai sentimenti, come facciamo tutti anche se è difficile". E poi insiste: "Quant'è che non parliamo io e te?".

Stefania perde la pazienza con Giulia: "Vuoi fare la vittima a tutti i costi"

Giulia si è resa conto solo dopo la nomination dell'allontanamento con Stefania: "Ma vi siete resi conto che questa settimana stavo male? Stavo sempre in silenzio. Io non voglio essere un peso se sto male in silenzio, ma non fatemelo notare più del dovuto. Io ti consideravo un rapporto solido. Per te il rapporto si stava deteriorando e io non me ne sono accorta, perché vivevo un malessere interiore dovuto ad altre situazioni che purtroppo stavo riversando nel rapporto di coppia. Mi sarebbe piaciuto che tu me lo dicessi. Io ti sono stata vicina". Apriti cielo, Stefania a quel punto non perdona: "Queste cose non si rinfacciano in amicizia. Sei tu che fai i bilanci delle cose. Dici che non le dimentichi le cose belle perché le prendi solo a tuo favore. Allora ricorda anche le mie di cose belle, perché se pensi di essere stata l'unica ad aver fatto dei gesti carini non è così". Giulia insiste: "Non sono io che ti ho voltato le spalle". La parola fine la mette Stefania: "Ma nemmeno io ti ho voltato le spalle. Vedi come concludi? Che tu sei quella perfetta, la vittima. Vuoi fare la vittima a tutti i costi, ma quando ti fa comodo non sei una vittima. Adesso ti fa comodo farla. Sei pesante".