Gf Vip, Stefania Orlando: "Non ho mai voluto un figlio, mi sento in colpa per mio marito"

(Nel video Stefania Orlando si condifa con Adua, Elisabetta e Pierpaolo)

Da 14 anni legata al chitarrista Simone Gianlorenzi, che ha sposato a luglio del 2019, Stefania Orlando non ha mai sentito il desiderio di diventare mamma. Allora aveva 39 anni (lui 30) e gliel'ha detto fin da subito, ma oggi che ne ha 53 qualche rimorso bussa alla porta.

La showgirl ne parla con Adua, Elisabetta e Pierpaolo, mettendosi a nudo: "Non ho mai avuto l'istinto materno. Lui mi ha sempre detto che non era un problema, però se più avanti ce lo avrà lui l'istinto paterno? Nella vita magari si cambia, ora anche il suo migliore amico ha avuto una figlia. E me lo chiedo, mi crea un po' di turbamento". Gli altri la tranquillizzano, ricordando che se il marito lo ha sempre saputo e accettato allora è una "scelta di coppia", come le spiega Elisabetta Gregoraci.

Stefania Orlando: "Penso di avergli tolto qualcosa"

Stefania è d'accordo, ma una parte di lei ci continua a pensare: "É un problema solo mio, non suo. Ogni tanto mi dico che gli ho tolto una cosa così. Penso sempre di avergli tolto qualcosa. Io avevo 39 anni e gli ho detto che non avevo intenzione di avere un figlio. Lui mi ha detto che era lo stesso, ma aveva 30 anni. L'unica cosa che mi consola è che conosco tante coppie, anche più grandi di me, che non hanno avuto figli e sono comunque felici. Mi dispiace per i miei suoceri anche, che sarebbero stati dei nonni stupendi".