Stefania Orlando contro Franceska Pepe, lite furibonda al GF Vip: “Sei una capra!”. Poi le lacrime

Nervi più che tesi nella Casa del Grande Fratello Vip, scenario di una lite furibonda tra Stefania Orlando e Franceska Pepe. Motivo del contendere il cibo e, in particolare, le accuse che l’influencer ex fidanzataa di Vittorio Sgarbi ha rivolto alla conduttrice, rea di aver portato il cibo in camera e di averlo fatto marcire.

Tutto è iniziato a pranzo, dopo che Franceska è stata additata dal gruppo per aver mangiato una porzione di troppo: “Prima di insultare, pensaci bene. Tu porti il cibo in camera e hai buttato un kiwi, tu hai sprecato il cibo”, ha rilanciato lei per poi rivolgersi a Stefania che, quel punto, è stata accecata dalla rabbia. “Mi hai detto di aver buttato un kiwi che era marcito in camera. Non è vero, l'ho visto stamattina nella spazzatura e non era marcio! Sei una provocatrice e te lo ripeto. Allora? Sei una provocatrice! Anche per stron*ate, neanche per cose intelligenti. Mi stai accusando di aver rubato il cibo!”, ha inveito Stefania; “Allora mangialo davanti a tutti se non è marcio”, la provocazione di Franceska che ha fatto salire la tensione esplosa con un “Sei una bugiarda! Bugiarda! Bugiarda! Come dice il tuo ex fidanzato. Capra! Capra! Capra!”.

Necessario l’intervento di Matilde Brandi, Pierpaolo Petrelli e del resto del gruppo che ha preso le difese di Stefania, invitata a non cedere alle provocazioni di Franceska.