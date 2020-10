Gf Vip, il fratello 'segreto' di Stefania Orlando: "L'ho cercata tanto negli anni"

"Ho sessantaquattro anni e non riesco più a trattenere quello che provo", così Gianni - fratello di Stefania Orlando - si è sfogato sulle pagine del settimanale Di Più Tv. L'uomo è nato da una precedente relazione della mamma della showgirl, in età giovanile, e non ha un buon rapporto con sua sorella, tantomeno con l'altro fratello, Fabio Massimo, al quale invece la Orlando è molto legata.

Neanche nella Casa del Grande Fratello, dove di solito i vip si lasciano andare alle più intime confidenze, la soubrette ha parlato di lui. "Qualcuno potrebbe definirmi il fratello segreto, perché lei non parla mai di me - ha proseguito - Nessuno parla mai di me. Ma ora è arrivato il momento di rompere il silenzio: voglio rivolgermi a mia sorella, capire con lei perché non siamo mai riusciti ad avere un legame e smettere di soffrire". Gianni vorrebbe costruire un rapporto che non ha mai auvuto con lei, ma la strada sembra in salita: "Con Stefania non ho avuto un rapporto sereno da fratello e sorella, praticamente non ho ricordi di noi due che giochiamo insieme. Questo è un macigno che mi porto ancora dentro. Sto male se ci penso. Io l'ho cercata tanto negli anni, ma ci siamo visti poche volte, sempre di sfuggita, sempre quasi da estranei".

Ci sarà un confronto tra Stefania e Gianni?

Gianni ha tutte le intenzioni di avvicinarsi a Stefania, o quantomeno sciogliere dei nodi che si trascinano da troppo tempo. E, perché no, Alfonso Signorini potrebbe organizzarlo nelle prossime puntate. "Ho sempre sentito un'aria di distacco tra me e lei, tra me e nostra madre, e se ho fatto qualcosa di sbagliato, che ha toccato Stefania, non me ne sono reso conto - ha concluso - Siamo sangue dello stesso sangue, ma l'amore non è mai riuscito a unirci come avrebbe dovuto".