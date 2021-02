GfVip, l'amore di Stefania Orlando per il padre: l'incontro è commovente

Una grande sorpresa per Stefania Orlando, dopo mesi tra alti e bassi lontana dalla sua famiglia, il Gf Vip ha deciso di regalare alla concorrente un incontro con il padre, Pietro Romano Orlando.

L'incontro di Stefania Orlando con il padre

Orlando ha spesso parlato della sua famiglia, in particolare dei genitori. Il padre, un uomo d'altri tempi, un uomo severo, un avvocato e professore universitario, è un orgoglio per la figlia: "Adoro il modo in cui mi ha cresciuto, io sono molto orgogliosa di mio padre, è un uomo che si è fatto da solo e mi ha fatto diventare la donna che sono. Negli ultimi anni siamo diventati una famiglia molto unita, ci vediamo spessissimo".

Quando la showgirl è entrata nel Cucurio ha incontrato il suo adorato padre: "Ciao bambina adorata, tu sei molto simile a me. Come prima cosa io sto benissimo, mamma sta benissimo. Noi siamo molto soddisfatti di tutto il percorso che stai facendo dentro la casa, dimostri una grande maturità, ed è quanto hai appreso in tanti anni di carriera e di professionalità. Ho sempre ritenuto che fosse un orpello dire ti voglio bene: io sono come una colonna e per me dire ti voglio bene era un fregio corinzio, ma sono sensibile ai cambi generazionali. Ti voglio molto molto bene, ho pensato che dire ti voglio bene fosse una forma, non una sostanza. Hai trasmesso con i tuoi discorsi tanta umanità, i valori sono quelli che contano. Ho sempre voluto bene a te, a tutti, ma non l'ho saputo dimostrare".