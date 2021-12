Gf Vip, Stefania Orlando e la stoccata a Soleil: "Basta dare la colpa solo ai mariti fedifraghi"

Mentre Alex Belli è tornato a casa con sua moglie, Delia Duran, e Soleil Sorge si dispera per come è finita tra lei e l'attore di Centovetrine, a commentare il triangolo più chiacchierato degli ultimi mesi è Stefania Orlando, protagonista della scorsa edizione del Gf Vip e dunque esperta delle dinamiche del reality.

La conduttrice, nota per non avere peli sulla lingua, prende una posizione netta nella vicenda e non è certo a favore dell'influencer, nelle ultime ore coccolata dagli altri coinquilini per come è stata trattata da Belli: "Impariamo qualcosa anche dalle sceneggiature mal scritte e mal recitate - scrive su Instagram tra le sue storie - Se vi dovesse capitare di incapricciarvi di un uomo sposato, sappiate che state intraprendendo una storia con un traditore, ergo, se diventerà 'vostro' farà con voi ciò che ha fatto con la moglie, è sempre un recidivo". Poi mette il carico: "Nel caso migliore, dopo aver trascorso del tempo con voi, tornerà dalla moglie con la coda tra le gambe. In entrambi i casi sappiate anche che non siete Alice nel Paese delle Meraviglie e che siamo nel 2021, baby!".

Prima di mettere il punto alla questione, però, Stefania Orlando non si risparmia e affonda una bella stoccata a Soleil: "Chi accetta di entrare in una coppia e di rompere gli equilibri deve assumersi le sue responsabilità, smettiamo di dare la colpa solo ai mariti fedifraghi". Nessuna assoluzione per Alex Belli, ma neanche comprensione a priori nei confronti di una 'vittima' che per lei, in questo caso, no c'è. Se fosse stata nella Casa quest'anno ne avremmo continuate a vedere delle belle, più che di Belli...