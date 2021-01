Gf Vip, nella notte la crisi di Stefania Orlando: prova ad abbandonare la casa e rischia la squalifica

Al termine di una puntata piena di emozioni e sorprese - più o meno gradite - il vero colpo di scena arriva nella notte al Gf Vip. Stefania Orlando, molto scossa dopo aver ascoltato le parole dell'ex marito Andrea Roncato - che domenica a 'Live - Non è la d'Urso' ha parlato della fine del loro matrimonio, attribuendo la colpa a lei che "aveva un altro" - ha un crollo e prova ad abbandonare la casa.

Mentre gli altri sono in cucina, la showgirl corre verso la porta rossa per uscire ma viene raggiunta da Tommaso, Dayane, Rosalinda e il resto della truppa. "Per me non conta più niente, me ne voglio andare" continua a ripetere, fuori di sé. I compagni la bloccano, ma è Zorzi a convincerla a restare: "Se esci tu esco anche io". Stefania lo ascolta e va con lui in giardino. Dopo una lunga chiacchierata con l'amico, la Orlando si calma e ci ripensa. "Amore da oggi io e te ricominciamo più forti di prima" la incoraggia Tommaso, mentre ballano sulle note di Renato Zero, il cantante preferito di Stefania. Crisi rientrata, ora di corsa verso la finalissima, quella che sui social chiedono a gran voce per i due amici.

Andrea Roncato: "Stefania mi lasciò perché aveva un altro"

"Stefania mi lasciò ma perché aveva un altro" così Andrea Roncato, ex marito di Stefania Orlando, a 'Live - Non è la d'Urso' ha parlato della fine del loro matrimonio, durato due anni. La relazione risale a 23 anni fa e oggi entrambi hanno altri compagni. "Io sono sempre stato molto accondiscendente con lei poi 10 anni fa ho trovato ciò che volevo nella vita - ha detto ancora Roncato - Quando eravamo sposati, mi sono assunto sempre tutte le colpe, e mi è andata bene così avevo molte ragazze e non ci ho pensato anche se soffrivo. Forse ho sbagliato io con lei, ma sono felice che ognuno di noi sia felice adesso. So che dopo aver lasciato la casa dove vivevamo è andata a vivere con questa persona, non so altro".

La replica di Stefania Orlando

Toccata da certe affermazione, Stefania Orlando ha replicato ieri sera al Gf Vip: "È vero che io sono andata via di casa perché, dopo essere diventati come due amici, avevamo deciso di lasciarci. È vero anche che avevo incontrato un'altra persona, ma non è stata quella la causa della fine del matrimonio. Non avevamo più un rapporto da coppia ci rispettavamo e provavamo affetto, ma me non bastava più. A lui sarebbe bastato. Di ciò è stata complice anche l'età e i 20 anni di differenza. Ne abbiamo parlato e il fatto stesso che per anni siamo rimasti ottimi amici dimostra che tra di noi non ci sono mai stati rancori". La showgirl chiarisce anche un'altra questione sollevata da Roncato: "Non ho mai detto qua dentro che la moglie è gelosa. Un giorno ho incontrato Andrea nei camerini di via Teulada e lui mi ha detto che lei era gelosa del fatto che io lo chiamassi amore e mi ha detto che la compagna è 'un po' tedesca'".