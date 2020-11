Gf Vip, Stefano Bettarini a rischio squalifica: il video della presunta bestemmia

L’ex calciatore è entrato nella casa di Cinecittà pochi giorni fa, ma la sua permanenza potrebbe già essere messa in discussione per l’espressione utilizzata durante una conversazione

Non ha fatto in tempo a varcare la soglia della Casa del GF Vip durante l’ultima puntata di venerdì 6 novembre 2020 che Stefano Bettarini è già nel pieno di una bufera social che spinge il pubblico a chiederne la squalifica. Il motivo? La presunta bestemmia che sembra aver pronunciato mentre chiacchierava con Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli .

“Porca Ma**” si sente dire nel video che circola in rete dall’ex calciatore, espressione che lui tronca velocemente senza completarla. Ora spetta agli autori valutare se l’esclamazione rientri nei casi meritevoli del più severo dei provvedimenti. Di certo l’argomento verrà affrontato nella puntata di stasera da Alfonso Signorini.

GF Vip, i casi di bestemmie (vere e presunte)

In questa edizione del GF Vip si è già verificato un caso di squalifica per bestemmia ai danni di Denis Dosio a cui non è stato perdonato di aver pronunciato un’espressione considerata una imprecazione a tutti gli effetti. Diverso, invece, il caso di Paolo Brosio, la cui esclamazione non è stata considerata causa dell’espulsione del giornalista che ha potuto continuare a restare in gioco. Quanto a Fausto Leali, invece, la squalifica è stata decisa per aver pronunciato una frase su Benito Mussolini e il termine “ne*ro” durante una conversazione con Enock Barwuah.