Gf Vip, cosa trama Bettarini? La bomba: "Il tacere non è silenzio"

Stefano Bettarini ancora non chiude il sipario sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, o meglio, sulla sua squalifica. L'ex calciatore è rimasto nella Casa di Cinecittà appena 3 giorni, poi è arrivato il provvedimento disciplinare estremo a causa di una bestemmia.

Stefano Bettarini si difende: "Non ho bestemmiato"

Appena uscito, Bettarini si è difeso dall'accusa. "Non ho bestemmiato - aveva scritto su Instagram ancora a caldo - non l'ho mai fatto e non lo farei mai. 'Madoska' l'ho sentito dire spesso, per rabbia, per gioco, come intercalare. Lo uso e l'ho usato per quello che é, una storpiatura di un'altra parola che altrimenti sarebbe blasfemo pronunciare".

Cosa trama Stefano Bettarini?

La vendetta, si sa, è un piatto che va servito freddo. Così - visto che non ha mai nascosto di volersi prendere il suo riscatto per il trattamento ricevuto - Bettarini torna a farsi sentire sui social dopo giorni di silenzio, e le sue parole suonano minacciose. "Il tacere non è silenzio" scrive tra le storie, lasciando intendere che qualcosa bolle in pentola. Tornerà all'attacco nei prossimi giorni? Considerando che il reality è stato prolungato fino a febbraio, il tempo per un nuovo colpo di scena non manca.

Stefano Bettarini: "Mi sento preso in giro"

La squalifica pesa molto all'ex calciatore, che sempre giorni fa aveva commentato con rabbia e disappunto la scelta della produzione del programma, andandoci giù pesante: "Trovo sproporzionata la sanzione e dopo 21 giorni di quarantena e 5 tamponi, mi sento preso in giro. La pedina di un gioco al rialzo... Dello share".