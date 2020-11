Gf Vip, Stefano Bettarini squalificato

Il Grande Fratello Vip quest'anno non risparmia nessuno, o quasi, dopo solo tre giorni dal suo ingresso nella casa più spiata d'Italia Stefano Bettarini è stato squalificato dalla produzione per una bestemmia.

Alla lunga lista si aggiunge l'ex calciatore toscano, ma prima di lui come dimenticare tutti gli altri concorrenti puniti: Fulvio Abate, Denis Dosio, Francesco Oppini, Paolo Brosio ed Andrea Zelletta.

Stefano, le tue parole hanno violato le regole e lo spirito stesso di Grande Fratello: in casi come questi, la decisione è inevitabile... Sei ufficialmente squalificato dal gioco. #GFVIP pic.twitter.com/LZblYfPsdo — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 9, 2020

Stefano Bettarini squalificato

"Stefano, le tue parole hanno violato le regole e lo spirito del GF. In casi come questi la decisione è inevitabile. Stefano sei ufficialmente squalificato dal gioco". Queste le parole di Signorini che hanno comunicato la squalifica a Bettarini, ex marito di Simona Ventura. "In questi tre giorni sei stato il Betta che conosciamo - ha confidato Signorini a Bettarini prima di dargli la brutta notizia -, sei stato capace di sconvolgere gli equilibri. Purtroppo ti sei reso protagonista di un episodio che va chiarito. È probabile che tu sappia già di che cosa stiamo parlando. Durante quella conversazione ti sei lasciato sfuggire un’espressione che ha offeso la sensibilità di chi stava guardando. Sarà pure un intercalare ma è un intercalare blasfemo. Non c’era la volontà di offendere ma ha offeso tante persone. Ti senti di chiedere scusa?". Ovviamente Bettarini si è scusato, ma non poteva bastare: "Sì, mi sono reso conto immediatamente di quello che mi era sfuggito, sono una persona credente. Qui non si sa mai come parlare e come esprimersi, perché è un reality e sei te stesso. L’importante è chiedere scusa. Sono pronto a qualsiasi cosa, non c’è problema". E il provvedimento non si è fatto attendere.

Il Gf Vip: i graziati e gli squalificati

Non tutte le bestemmie feriscono allo stesso modo in questo Gf Vip. In 60 giorni sono stati molti i provvedimenti disciplinari, ma alcuni sono stati più forti di altri. Ad esempio Denis Dosio, nella sesta puntata, è stato squalificato per una bestemmia, ma Paolo Brosio è stato graziato: la sua punizione si è limitata a un rimprovero per poi essere messo al televoto a causa delle informazioni che aveva lasciato trapelare agli altri coinquilini.