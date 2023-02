Al Gf Vip parlano i fan dei vipponi: il mistero dello svenimetno

Non è un mistero che le coppie nate sotto le attente lenti delle telecamere del Grande Fratello Vip abbiano dei fan. Ma ieri sera è andato in onda qualcosa che non era mai successo prima: una sostenitrice e una oppositrice dei Donnalisi. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi in particolare hanno, e stanno, facendo molto discutere e sono nate delle vere e proprie fandom.

Durante la puntata di ieri Giulia Salemi ha fatto notare a Alfonso Signorini che una ragazza del pubblico era molto emozionata e agitata quindi il conduttore l'ha invitata al centro studio.

La ragazza come un fiume in piena si è rivolta direttamente a Antonella e Edoardo: "Cosa voglio dire a Edoardo e Antonella? Allora, io vi amo dal 19 settembre. Raga, io per voi vi dico tutto, sto male quando litigate, veramente, sto malissimo e tremo. Vi amo troppo fino alla fine Donnalisi! Sì Donnalisi io vi amo. Cosa voglio dire a Edoardo? Non esiste futuro dove non ci ritroveremo. L’hai detto tu Edooo, l’hai detto tu Edo, l’hai detto tu Edo! Ricordati".

Ma ecco che Signorini ha poi chiamato anche una "hater" di Antonella che non crede nella sua buona fede: "Io mi chiamo Carmela e sono di Benevento. Antonella io sono un’attrice di teatro e voglio dirti che stai recitando amore si vede benissimo. La tua è una recita e sono molto sicura. Ti prego Antonella un po’ meno. Reciti si vede proprio è palese. Alfonso ti salutano mia mamma e mia sorella".

La sostenitrice dei Donnalisi è svenuta?

Ma la "questione sostenitrice" si è fatta particolarmente intricata perché a fine puntata Giulia Salemi ha letto i tweet più virali e ad un certo punto ha commentato anche l'intervento della sostenitrice dei Donnalisi affermando che questa sarebbe svenuta: "La ragazza dietro di me, la Donnalisi più pazza che c’è. Lei è stata il meme della serata. Ha urlato, ha pianto è anche svenuta".