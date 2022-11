Taylor Mega hot: "Sono stata con due gieffini: Giaele e Alberto, grande attrazione"

C’è un legame inatteso nella Casa del Gf Vip tra Giaele De Donà e Alberto De Pisis. I due gieffini, sorprendentemente, hanno condiviso un ex. E parliamo di un'ex piuttosto nota, Taylor Mega. L’influencer si è aperta sulle liasion intrattenute con i due inquilini della Casa più spiata d’Italia, confidandosi con il programma radiofonico Turchesando di Radio Cusano Campus.

Il flirt con Giaele De Donà

La 29enne ha avuto un flirt con Giaele De Donà, che già aveva dichiarato di aver intrattenuto relazioni con donne, in solitaria, e con il marito Bradford Beck, con cui condivide un matrimonio aperto.

Taylor e Giaele si sono conosciute quando la gieffina non aveva ancora la fede al dito. Il matrimonio con il ricco ingegnere statunitense tuttavia non ha impedito alle due di intraprendere una storia passionale questa estate: “Con Sofia è nata una grandissima attrazione. Io l’ho conosciuta in Sicilia con il suo Brad che a quel tempo non era suo marito. Sono rimasta colpita dal suo carattere e dalla sua personalità. Abbiamo mantenuto un buon rapporto. Quest’estate siamo andate a Capri insieme e lì è scattato qualcosa. Non si può però chiamare tradimento perché è una relazione aperta. Non è durato molto”.

La relazione con Alberto De Pisis

La Mega si è poi confidata su un’altra relazione avuta con un altro inquilino della Casa del Gf Vip, Alberto De Pisis. Il milanese è dichiaratamente gay, ma questo non gli ha impedito di invaghirsi della bella veneta. I due erano dapprima amici, per poi scoprire un’intesa particolare. “Allora Alberto è una persona stupenda, mi dispiace che non riesce ad uscire. Sta uscendo bene però lui è molto da palcoscenico ma non riesce ad esprimersi al 100%. Alberto è sempre stato gay. Poi ad un certo punto eravamo a Cortina anni fa e non so, ci siamo guardati ed è sbocciato qualcosa. Per me è stato molto imbarazzante perché sapevo che era gay, che non era andato con nessuna donna. Non sapevo come affrontare la cosa. Ho cercato di capire se provasse lo stesso interesse e ho capito che c’era qualcosa”.

E’ stata Taylor a fare il primo passo, e pare sia stata lei e solo lei l’unica partner femminile di Alberto. “Mi sono dichiarata ed è nata questa storia durata due mesi. Diciamo che lui ha detto che gli ho preso la mano, però io l’ho messa in un punto specifico. La storia è romantica, il passaggio un po’ meno. Poi è finita perché sono una ragazza particolare, è rimasto dell’affetto, sono sempre gelosa un po’ di lui”.