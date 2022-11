Taylor Mega rivela i retroscena dei rapporti intimi con Giaiele De Donà e Alberto De Pisis

Questa sera sulla Casa del Gf Vip si è abbattuto un urgano: Taylor Mega. La ragazza ha infatti di recente rivelato di aver avuto una relazione intima con due vipponi del Loft di Cinecittà: Giaele De Donà e Alberto De Pisis. Dopo le scottanti dichiarazioni per la ex di Briatore è tempo della resa dei conti con i due gieffini.

Le dichiarazioni scottanti su Giaele

La Mega può dapprima riabbracciare la De Donà, con cui nonostante la bruciante passione, è rimasta una bellissima amicizia. E’ la moglie del facoltoso ingegnere a raccontare i risvolti del rapporto con la Mega: “Prima di diventare un’amica la vedevo come una dea. Ci siamo date dei limiti perché é successo qualcosa. Non fatemi parlare”, asseriva Giaele in un rvm. “Taylor è una bellissima ragazza ho sempre avuto un debole per lei”, aggiunge.

Punzecchiata da Alfonso Signorini la De Donà vuota il sacco sul rapporto che la unisce a Taylor. “Eravamo Capri, passava nuda in camera ed è capitato”, ammette candidamente la ragazza. Anche Taylor ha un bel ricordo di quel rapporto piccante, da cui è nata comunque un’amicizia sincera. “Ci siamo divertite”, aggiunge.

Il rapporto con Alberto

Ma Giaele non è l’unica gieffina con cui l’influencer è stata intima. La 29enne ha avuto un flirt anche con Alberto De Pisis. Il milanese è dichiaratamente gay, ma ha avuto un affaire con Taylor, l’unica donna della sua vita. La Mega può parlare con Alberto, al momento in isolamento poiché affetto da covid, e lo punzecchia per non aver parlato del loro flirt. “Non ha mai raccontato della nostra storia, del nostro amore. Ci sono rimasta male”, asserisce la giovane.

Alberto esclama divertito: “Mi cacciano!”, per poi spiegare quanto sia stato speciale il rapporto con Taylor. “Ho avuto 5 persone in vita mia, sei una di quelle. I ricordi sono per noi”. La Mega spiega infatti che Alberto fino a 28 anni non ha mai fatto l’amore con una donna, finché non è arrivata lei.

Nonostante l’intimità tra i due, anche in questo caso è rimasta una splendida amicizia. E anche Edoardo Tavassi, accorso per ammirare la bellezza dell’influencer, da scapolone incallito spere di instaurare un’amicizia altrettanto speciale con Taylor. “Non c’è due senza tre”, asserisce scherzosamente.