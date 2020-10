GF Vip, centinaia di account fake per pilotare il televoto: la denuncia sui social

In rete circolano gli screenshot di utenti che ammettono di creare falsi profili social per modificare l'esito della votazione del reality di Canale 5

Centinaia di account fake per avere a disposizione voti praticamente infiniti, il tutto coordinato su Telegram e Twitter ad orari prestabiliti: questa la denuncia che in queste ore corre sui social a proposito del televoto del Grande Fratello Vip, veicolata da foto di schermate che mostrano le chat degli utenti. A pubblicare le immagini la pagina Twitter Trash Italiano che mostra gli screenshot delle chat di gruppo in cui alcuni utenti si aggiornano sulla quantità di account creati e voti inviati.

Un utente dichiara di essere stanca dopo aver creato 400 account, mentre un’altra chiede di arrivare almeno a 5000 voti. In un altro screenshot, poi, gli utenti si mettono d’accordo sugli orari in cui fare una votazione di massa. Insomma, quella che sembra emergere è una capillare organizzazione volta a pilotare l’esito della votazione per eliminare o salvare i concorrenti in nomination. Esisterebbe, inoltre, anche un video tutorial che spiega la procedura per poter creare account infiniti sul sito Mediaset attraverso siti che permetterebbero di creare mail temporanee, così da avere nuovi voti a disposizione.

All'una di notte il televoto-gate del #GFVIP: dopo i voti dalla Spagna, molti utenti ammettono di aver creato centinaia di account fake per avere a disposizione voti praticamente infiniti, il tutto coordinato su Telegram e Twitter ad orari prestabiliti pic.twitter.com/G7EfmXZos7 — Trash Italiano (@trash_italiano) October 30, 2020

Cioè anche il video tutorial per creare account fake sul sito Mediaset e avere così più voti a disposizione, dai, di cosa stiamo parlando ✈️ #GFVIP pic.twitter.com/U5ykakQ1eO — Trash Italiano (@trash_italiano) October 30, 2020

Il regolamento del GF Vip sul televoto

Utilizzare account fake è una pratica espressamente vietata dal regolamento del Grande Fratello Vip che specifica come “la veridicità delle informazioni inserite al momento della registrazione è soggetta alla responsabilità degli stessi soggetti; RTI si riserva di perseguire nelle apposite sedi eventuali dichiarazioni mendaci”. I falsi account creati allo scopo di condizionare l’esito del televoto metterebbero così a rischio l’esito delle votazioni previste. Al momento la produzione del programma non si è espressa sull’accaduto: vedremo se questa sera Alfonso Signorini affronterà la questione nel corso della puntata.

