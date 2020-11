Gf Vip, televoto annullato: un concorrente a rischio espulsione

La produzione del reality ha fatto sapere di aver sospeso la votazione per un provvedimento disciplinare in arrivo

Una tempesta sta per abbattersi sulla Casa del Grande Fratello Vip. In un comunicato diffuso sui canali social, la produzione del reality ha fatto sapere di aver annullato il televoto di questa settimana per un serio provvedimento nei confronti di un concorrente, che quindi molto probabilmente venerdì verrà squalificato.

Il comunicato del Grande Fratello

"Il televoto è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente - fanno sapere - Nella puntata di domani tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati".

Chi rischia?

Occhi puntati sui vip in nomination, tra cui Francesco Oppini - che però sembra averla già sfangata la scorsa puntata per le frasi sessiste nei confronti di Dayane Mello e Flavia Vento - e Paolo Brosio, che invece avrebbe riportato ai compagni d'avventura alcune informazioni su cosa sta accadendo fuori dalla Casa. Per lo stesso motivo, in molti sui social fanno il nome di Andrea Zelletta, che è uscito per motivi personali qualche giorno fa.