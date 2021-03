Gf Vip, televoto fuori uso anche durante la finale

La finale, in ogni reality, è caratterizzata da numerosi telvoti che portano al vincitore, ciò vale anche per il Gf Vip. Questa lunga edizione è stata caratterizzata da numerose problematiche con le votazioni che non potevano mancare neanche per la finalissima.

Dopo il primo televoto, aperto venerdì scorso, tra Zelletta e Zorzi che ha decretato l'uscita di Andrea questa sera, Signorini ha chiesto a Dayane con chi si volesse scontrare per il voto flash della serata. La modella ha scelto Pierpaolo Pretelli, così che il secondo fosse tra Zorzi e Orlando, i due amici.

Anche la sorella di Andrea Zelletta ha segnalato che il televoto non funziona.

Signorini poco prima di annunciare il secondo eliminato della serata ha dichiarato: "I centralini sono intasati e questo rende le votazioni più difficili, ma noi ce la faremo".

Prossimo anno i soldi degli aerei li usiamo per sistemare il televoto del #GFVIP. — Trash Italiano (@trash_italiano) March 1, 2021

Il televoto funziona solo in Brasile? #gfvip — Daniele Rossi (@Danielerossi_5) March 1, 2021