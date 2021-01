Gf Vip, televoto truccato dal Brasile per Dayane Mello? “Appello per lei da un account con 16,8 milioni di follower”

Televoto truccato al Gf Vip? È l’hashtag finito nuovamente in tendenza oggi su Twitter, che raccoglie una animata discussione sulle polemiche legate al televoto del Grande Fratello Vip. Se ne parla da tempo, tanto che Alfonso Signorini è intervenuto per fare alcune precisazioni. Ma le polemiche rimangono. L’account Twitter di Trash Italiano rivela che un profilo brasiliano da quasi 17 milioni di follower ha invitato i proprio seguaci a sostenere la modella brasiliana Dayane Mello al Gf Vip. “Ci saranno giusto un po’ di voti in più nei prossimi televoti”, chiosa Trash Italiano, il quale sostiene che la questione parta da lontano.

“La pagina ha fatto l’appello dopo aver visto che gli italiani hanno minacciato di condizionare l’edizione brasiliana (questo perché i brasiliani hanno più volte votato per salvare Dayane nei televoti)”.

La pagina brasiliana Hugo Gloss, che conta 16,8 milioni di followers, ha lanciato un appello per supportare Dayane Mello al #GFVIP. Ci saranno giusto un po' di voti in più nei prossimi televoti 😅 pic.twitter.com/v7Mbor3rlD — Trash Italiano (@trash_italiano) January 2, 2021

#televototruccatogfvip, l'hashtag in tendenza su Twitter

Attraverso l’hashtag #televototruccatogfvip, i fan italiani del programma stanno dicendo la loro sulla questione, condividendo gli screenshot di numerosi commenti da parte di utenti brasiliani sotto i post degli account social del GfVip e taggando l’AgCom per chiedere spiegazioni. “Ha senso continuare così?”, chiedono.

Sotto l'ultimo post del @GrandeFratello ci sono solo questo tipo di commenti? Ha senso continuare così?@AGCOMunica #gfvip #televototruccatogfvip pic.twitter.com/UlMjgP4QGb — Giulia ~ Bimba di Gaia Zorzi (@Giulia36534517) January 2, 2021

Di voti sospetti e pratiche contrarie al regolamento si era già parlato nelle scorse settimane. “A Casa Chi”, Alfonso Signorini aveva detto la sua: “Anche io sono stato bombardato dai telespettatori. Ho visto che ci sono un sacco di profili stranieri che voterebbero per la Del Vesco e per Dayane Mello. Ovviamente non è una questione che riguarda me, ma riguarda la produzione e il GF. Io non c’entro. Però mi è stato detto che mentre il televoto è proibito e riservato ai residenti in Italia, le votazioni su internet attraverso il sito e le app sono libere a tutti. Questo è quello che mi è stato risposto sulle votazioni degli stranieri. Non ho altri aggiornamenti”.

Nella mattinata del 18 dicembre era poi arrivato l’annuncio che l’Agcom aveva aperto un’istruttoria nei confronti del Gf Vip, in seguito alle molte segnalazione ricevute da parte dei telespettatori. Obiettivo dell’istruttoria è verificare “con quali strumenti la produzione assicuri la corretta applicazione di quanto stabilito dall’art. 5, comma 1-bis, del Regolamento approvato con delibera n. 38/11/CONS, con riferimento all’identificazione dell’utente votante e la tracciabilità dei voti a garanzia del rispetto del numero massimo di voti previsto al comma 2 del medesimo articolo, nonché sulla possibilità di esprimere voti anche dall’estero e come questa eventuale possibilità si concili con la riserva, espressa nel Regolamento del televoto, ai soli utenti residenti in Italia della facoltà di esprimere preferenze”.