“Televoto truccato dal Brasile”: grida fuori dalla Casa del GF contro Dayane Mello. La reazione della modella

Dayane Mello è la prima finalista di questa turbolenta e lunghissima edizione del GF Vip. Un responso molto discusso quello che ha posto nella rosa dei potenziali vincitori del reality la modella brasiliana, già al centro di sospetti da parte degli utenti che sui social avevano lanciato il dubbio di voti truccati per sostenerla.

Tuttavia, in queste ore le voci che le parlavano di presunte irregolarità sono finite dritte dritte alle orecchie dei concorrenti reclusi nella Casa: “Il televoto è truccato dal Brasile, uscite da quel circo!”, ha urlato qualcuno al di là del muro di Cinecittà, facendosi ben ascoltare da Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Andrea Zenga e Andrea Zelletta che poi l’hanno riferita al resto del gruppo, Dayane compresa.

? Fuori urlano "Televoto truccato, uscite dal circo"

I vip sentono sentono forte e chiaro #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/Vb4BAHelDQ — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 27, 2021

“Televoto truccato dal Brasile”: la reazione di Dayane Mello

Informata dell’ “avviso” urlato fuori dalla Casa, Dayane Mello è apparsa ignara del meccanismo del televoto che la chiamava in causa facendo riferimento al Brasile. Samantha De Grenet ha cercato di spiegarglielo, ma i telespettatori non hanno potuto ascoltare i commenti della modella per via della regia che ha preferito staccare l’inquadratura nel bel mezzo del discorso… Solo una coincidenza?