Gf Vip, l'accusa "Antonella lagnosa, il televoto è pilotato": la sorprendente replica di Signorini

Nel numero in edicola da oggi del settimanale Chi Alfonso Signorini risponde ad una sua lettrice nonché telespettatrice del Grande Fratello Vip che accusa il reality di televoto truccato. Un'accusa pesante ma che in molti hanno sposato, o comunque scritto sui social, dopo che Antonella Fiordelisi è risultata essere la preferita del pubblico.

Un televoto alquanto divisivo poiché sono davvero molti i commenti negativi contro la concorrente, un po' sul suo carattere e un po' sulla sua relazione con Edoardo Donnamaria, e ciò ha spinto la signora Cristina a scrivere direttamente al conduttore.

"Caro Alfonso, non sono solita scrivere, ma oggi proprio non posso esimermi dal farlo - inizia così la lettera della spettatrice delusa -. Non ho mai voluto credere che il GF fosse pilotato, ma dopo la puntata di ieri sera non ho più dubbi: ancora mi sto chiedendo chi potrebbe aver eletto la Tontonella come preferita, non faccio altro che leggere in giro cose negative su di lei e io stessa non la sopporto".

"È semplicemente indisponente, presuntuosa, lagnosa, piange senza versare una lacrima e nemmeno soffiarsi il naso - spiega così il perché Antonella proprio non le piaccia -. Non lascia parlare e sovrappone la sua voce fastidiosa a chiunque stia cercando di dialogare con lei e, non per ultimo, il suo accento e la sua parlata sono incomprensibili. E lasciamo perdere gli 'ignavo' e alcuni strambi latinismi da ubriaca... Concludo questo sfogo dicendoti che, nel caso di una futura 'votazione farsa, chiuderò per sempre con il GF. Credo che tu stesso non faccia una gran bella figura in questo momento ed è il sentiment' dei post che leggo ovunque. Non so quali vediate voi…".

La risposta di Alfoso Signorini

Sorprendentemente Alfonso non spende neanche una parola in difesa della sua concorrente, ma si limita a rispondere riguardo al tema delle votazioni e fa una confessione abbastanza importante: anche per lui era molto strano che a vincere sia stata Antonella e infatti ha chiesto il controllo dei voti.

"Cara Cristina, lo confesso, la vittoria al televoto di Antonella ha stupito anche me - inzia così la risposta del direttore di Chi -. Al punto che ho chiesto in azienda una verifica nei sistemi di votazione, che già di loro filtrano eventuali sistemi di manomissioni telematiche. Mi hanno confermato che non c’è stata nessuna irregolarità. Questa volontà del pubblico legalmente e chiaramente espressa va dunque rispettata, anche se non è condivisa".