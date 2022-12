"Televoto truccato al Grande Fratello Vip": Antonella preferita, infuria la protesta

(Il ritorno di Antonella Fiordelisi in Casa)

Protesta in corso da parte dei telespettatori del Grande Fratello Vip che sui social stanno esprimendo tutta la loro delusione per l'esito di un televoto che non rispecchierebbe la reale preferenza della maggioranza. A scatenare la polemica che viaggia con l'hashtag #televototruccato è il risultato della votazione avvenuta durante la diretta del 26 dicembre 2022 che ha visto Antonella Fiordelisi sfidare Oriana Marzoli e uscire vincitrice dalla sfida.

Passo indietro: nel corso della puntata, gli autori hanno voluto far credere ad Edoardo Donnamaria che la sua Antonella sarebbe stata l'eliminata della serata, dovendo affrontare il televoto insieme a Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Antonino Spinalbese. Tuttavia, si trattava di una votazione da parte del pubblico per la scelta del preferito, non dell'eliminato. E da tale sfida Antonella Fiordelisi è risultata proprio la preferita. La vittoria, però, ha sollevato parecchi dubbi tra gli utenti che su Twitter hanno manifestato con particolare durezza le proprie perplessità sull'effettiva correttezza del televoto. Secondo molti, infatti, ci sarebbero stati dei magheggi per far diventare Antonella la preferita dandole così la possibilità di mandare Oriana al televoto.

Boh, io non lo guardo più. Mi sento truffata #incorvassi pic.twitter.com/pX7hRZkNNJ — Yiya1010 (@Yiya10101) December 26, 2022

Ma il fandom che ha salvato Antonella è lo stesso che ha salvato EdoD la settimana sco… AH NO, lui il televoto contro gli altri fandom l’ha perso e ha vinto DARLING. MA CHI VOLETE PRENDERE IN GIRO, CARO GF? #Televototruccato #gfvip — Bibinomoney? (@MeriBi1827) December 26, 2022

La "stranezza" rilevata anche da Giulia Salemi

La stessa incongruenza tra manifestazioni di supporto ed esito del televoto è stata rilevata dalla stessa Giulia Salemi nel corso della diretta. "È strano questo verdetto, il web per la maggior parte è contro Antonella..." ha osservato l'influencer; "Questa è la prova che il giudizio del web non rispecchia quello dei telespettatori", il parere di Alfonso Signorini sulla mancata corrispondenza tra sentiment e risultati del televoto dal pubblico.