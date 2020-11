Gf Vip shock: nessuna eliminazione, ma un nuovo televoto. Zelletta ha violato il regolamento

Le telecamere sempre accese del Grande Fratello vip non dimenticano e non perdonano. E così dopo l'annullamento del televoto Signorini ha annunciato che il nuovo televoto prevederà anche Andrea Zelletta che è accusato, giustamente, insieme a Paolo Brosio di aver riportato ai compagni della casa alcune informazioni su cosa sta accadendo fuori dalla Casa: come ad esempio il prolungamento del programma, l'ingresso di Selvaggia Roma e Stefano Bettarini.

La comunicazione dell'annullamento del televoto è stata data dal Gf Vip che ha pubblicato sui canali social, questo messaggio:

Il televoto è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Nella puntata di domani tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite SMS nella sessione annullata verranno rimborsati. #GFVIP pic.twitter.com/jfDoGOd2t4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 5, 2020

Il provvedimento di Grande Fratello nei confronti di Andrea: Televoto annullato ed aggiunta del suo nome alla rosa dei già candidati all'eliminazione. #GFVIP pic.twitter.com/kmRgTAVqCM — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 6, 2020

Nessuna eliminazione: un nuovo televoto

Nessuno però è stato eliminato. Il Gf Vip ha deciso di aprire un nuovo televoto con Stefania, Francesco, Maria Teresa, Massimiliano, Paolo e Andrea. Quest'ultimo è la "new entry" di questa votazione a causa delle informazioni date agli altri inquilini sui possibili sviluppi del gioco. Il televoto sarà aperto fino a lunedì: il meno votato sarà eliminato dal gioco.

Chi volete salvare tra: Stefania, Francesco, Maria Teresa. Massimiliano, Paolo e Andrea? Il televoto sarà aperto fino a lunedì: il meno votato sarà eliminato dal gioco. #GFVIP pic.twitter.com/uhnBTqQq5r November 6, 2020

Le scuse di Andrea Zelletta

Signorini grazie all'aiuto dei video ha fatto chiarezze su chi ha detto cosa tra Zelletta e Brosio. Brosio, già al televoto per aver dato alcune informazioni, aveva avvertito il padrone di casa che "qualcuno che è entrato e uscito sapeva già" senza però fare nomi (anche se era scontato che si trattasse di Zelletta). Zelletta si è scusato ed ha detto: "Ero isolato senza telefono né internet. Non voglio dire dov'ero, ma ho origliato alcune cose. Ho fatto un errore. Chiedo scusa a tutti perché ho fatto una leggerezza".