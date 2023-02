Gf vip, Luca e Ivana: dopo ore di tensione, pace fatta "tra le lenzuola"

Fine settimana impegnativo per Ivana Mrazova e Luca Onestini. La convivenza forzata all'interno della casa del Grande Fratello Vip ha portato i due ex a confrontarsi su cose che, almeno per la modella, erano ancora irrisolte. La loro storia, nata nelle precedenti edizioni del reality, si è poi interrotta un anno e mezzo fa ma, mentre lui ha voltato pagina avvicinandosi e mostrandosi con altre donne, della vita privata di Ivana Mrazova si è saputo ben poco.

Tensione all'interno della casa

I due si sono trovati a discutere su cose del passato dopo che Onestini ha fatto sapere alla sua ex di essere deluso perchè non pensava di poter essere sentirsi attaccato da lei. Il gieffino ha infatti dichiarato: "Non pensavo che tu fossi un'altra persona da evitare all'interno della casa". La modella ha quindi sottolineato come almeno da parte sua, ci fossero "delle cose irrisolte, forse solo da parte mia" e ha aggiunto in lacrime: "Io sono stata molto male".

Onestini ha quindi cambiato tono spiegandole che non aveva compreso il motivo di parlarne proprio ora, mentre entrambi erano nella casa e la sua ex si è difesa dicendo che dopo la loro rottura non hanno nemmeno avuto il tempo di confrontarsi e di conseguenza, la convivenza forzata, le ha fatto emergere sensazioni del passato.

Pace fatta

Dopo la pioggia è però tornato il sereno e proprio nelle scorse ore, le telecamere hanno immortalato i due ex abbracciati sotto le lenzuola, con Onestini che bacia (seppur sulla guancia), la modella. Ritorno di fiamma?