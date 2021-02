Tommaso contro Dayane: "Ti fingi mezza lesbica". E spunta un video che la incastra

In una puntata determinante per il prosieguo verso la finale dei concorrenti del GF Vip rimasti in gara, Dayane ha confessato di essere innamorata di Rosalinda. “Vorrei esprimere i miei pensieri come vorrei: è nato un amore da parte mia e secondo me anche da parte di Rosalinda. Io sono già stata innamorata di una donna, sono andata a letto con uomini e donne. Forse ho anche un senso di protezione per lei”, le parole della modella che, alla fine, ha nominato proprio Rosalinda per mandarla al televoto.

Un comportamento che ha generato parecchie perplessità quello di Dayane a cui Tommaso Zorzi ha rivolto la dura accusa di fingersi innamorata di una donna a scopo puramente mediatico.

Tommaso contro Dayane: “Ti sei innamorata di tutti”

“Per come sono io che ho vissuto cosa significa vivere e combattere per un amore dello stesso sesso… Tu non hai vissuto niente. Vieni qua in tv e fai la finta lesbica è una mancanza di rispetto. Francesco, Denny, Filippo Nardi, Andrea Zenga…. Sei stata innamorata di tutti”, ha tuonato Zorzi.

“A: la tua maschera è caduta, B: sei una grandissima stratega, C: pur di avere una clip ti inventi le stron*ate, perché questa è una grandissima stron*ata. Non hai rispetto per quelle persone che quel sentimento lo sanno provare. Cosa che tu non sai fare”, ha proseguito ancora l’influencer: “Tu sei tutto il contrario di tutto. Tu parti una puntata ‘amo Rosalinda’, finisci la puntata ‘la nomino’. Ma tu sai cosa vuol dire ‘Ti amo’? Evidentemente no. Se io so cosa vuol dire amare? Sicuramente più di te”.

Quando Dayane diceva: “Com’è possibile che alla gente gli piacciano gli uomini e dopo le donne e poi gli uomini?”

Alla luce delle ultime affermazioni di Dayane che si è detta innamorata di Rosalinda e di aver amato sia uomini che donne, sui social è rispuntato un video risalente a qualche settimana fa in cui la stessa Dayane esprimeva un’opinione nettamente contrastante da quanto detto nell’ultima puntata.

“Io non capisco. Com’è possibile che alla gente gli piacciano gli uomini e dopo le donne e poi gli uomini? Dite che è solo un modo di… cioè non lo capisco è”, il suo commento riferito a Giacomo Urtis che parlava di un suo ex che, dopo la loro storia, decise di sposare una donna. Un’affermazione che, letta oggi, alimenta la polemica tra chi continua a mettere in dubbio la sincerità di Dayane.