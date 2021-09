Gf Vip: chi è Tommaso Eletti, il 21enne diventato famoso con Temptation Island

Da Temptation Island al Grande Fratello Vip. Tommaso Eletti in pochi mesi è diventato un "vip" e si è così guadagnato, anche se non per i suoi meriti, un posto tra i concorrenti della sesta edizione del Gf Vip.

Gf Vip: chi è Tommaso Eletti

Tommaso Eletti è un concorrente del GF Vip 6. È romano, ha 21 anni ed ha studiato alla Marymount International School, è un appassionato di sport e vorrebbe diventare un istruttore di snow board. Eletti ha partecipato a Temptation Island con la sua, ormai ex, fidanzata Valentina Nulli Augusti. Tommaso si è distinto per le sue posizioni, abbastanza discutibili, sull'amore e sulle relazioni, chissà come si comporterà all'interno della Casa.

Nell'intervista rilasciata alla produzione del reality Eletti ha affermato: "Mi vedo a coltivare le mie passioni e spero di essermi trovato una dona che mi ama con la quale costruire una famiglia. Di sicuro mi vedo a vivere in America. Come mi presenterei in inglese? Nice to meet you, my name is Tommaso. Chi non vorrei mai trovare in casa...? Guendalina Tavassi. Non credo di trovare l'amore in casa, non ci faccio molto affidamento. A parte che mi sono appena lasciato dalla mia ragazza che ero molto innamorato, quindi non credi di potermi innamorare subito dopo, però l'amore non si cerca... se arriva non è che lo rifiuto".