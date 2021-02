“Giulia come Amy Winehouse, mandiamola a San Patrignano”: la frase di Tommaso Zorzi scatena i social

“Giulia è tipo Amy Winehouse… Non ce la fa… Le prenotiamo due settimane a San Patrignano quando esce”: questa la battuta di Tommaso Zorzi che in queste ore sta scatenando i telespettatori del GF Vip, divisi tra chi ne coglie solo ironia e quanti la considerano di pessimo gusto.

Perché Tommaso Zorzi ha nominato Amy Winehouse

L’influencer ha fatto riferimento alla cantante scomparsa per overdose di alcool nel 2011 e alla ben nota comunità di recupero per scherzare su Giulia Salemi che, secondo gli inquilini della Casa, alzerebbe troppo il gomito. “C’era una goccia, fino all’ultimo…”, ha insistito poi Andrea Zenga raccontando di averla vista bere. Tanto è bastato per alimentare il dibattito in rete, già alimentato dalla sospensione del televoto per un problema tecnico che rischia di inficiare il verdetto di questa sera. Giulia Salemi, infatti, è in nomination con Stefania Orlando, e l’impossibilità di dichiarare le proprie preferenze sta creando malumore nelle varie fazioni di supporter.

Nessun comunicato ufficiale, al momento, è arrivato da parte degli account ufficiali del programma che nella puntata in onda tra poco su Canale 5 potrebbe fornire le spiegazioni che il pubblico chiede e, magari, anche tornare sulla battuta di Tommaso che tanto sta facendo discutere

Ecco la parte in cui Tommaso dice che Giulia è Amy Winehouse e che la devono portare a San Patrignano #GFVIP #prelemi pic.twitter.com/C4mrOM9aX4 — Vipera Trash ? (@Viper4Trash) February 18, 2021

Lasciate dov’è Amy Winehouse. Sciacquatevi la bocca e connettete il cervello prima di dare fiato ai vostri ridicoli ed insulsi pensieri di cattivo gusto. Pagliacci. #GFVIP — cento%elia (@Rikostituente) February 18, 2021

Dare un significato diverso da una battuta di spirito, equivale ad infangare un concorrente,ed è quanto di più meschino si possa fare.Ho sentito in diretta la battuta di Tommaso e l'ha detta senza malizia,e se c'era Giulia si faceva pure una risata.Vergogna,Prelemi!

Amy Winehouse — Giulia Capuleti (@capuleti_giulia) February 18, 2021