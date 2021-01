Gf Vip, brutta lite fra Tommaso e Stefania: scoppia una bomba in Casa

(Nel video sopra, lo scontro fra Tommaso e Stefania)

Da ogni festa c'è sempre qualcuno che va via con l'amaro in bocca. Stavolta è toccato a Stefania Orlando, che dopo la serata brasiliana organizzata sabato nella Casa, si è isolata in camera delusa per il comportamento di Tommaso Zorzi. La showgirl non ha digerito la vicinanza tra l'amico e Dayane Mello, da sempre in contrasto con il duo (e con il trio, quando c'era ancora Tommaso Oppini).

Lo scontro fra Tommaso e Stefania (e la gelosia per Dayane)

Stefania si è infastidita perché Tommaso si è avvicinato a Dayane. "Quando vedi che dall'altra parte non c'è la stessa cosa, devi fare un passo indietro" si sfoga con Giulia, poi in camera piomba Tommaso, su tutte le furie per l'atteggiamento dell'amica. "Mi spieghi che hai fatto? Ti ha dato fastidio che ho ballato con Dayane?" le chiede infastidito, e lei risponde: "Mi sorprendi sempre Tommy. Sono delusa. Siete stati insieme tutta la sera e Cecilia mi ha detto che vi siete chiariti". Zorzi va via inviperito e Stefania continua a parlare con Giulia Salemi: "Sa che ho avuto problemi con Dayane, che mi ha detto addirittura 'mi fai pena'. Si sono nominati a vicenda, lui mi dice che è incoerente, mi dice di non parlarci più, di non litigarci, e poi si mette a fare la serata con lei".

Tommaso Zorzi: "Non sono il fidanzato di nessuna, se voglio farmi una serata me la faccio"

Gli animi sono infiammati, ma è Tommaso il più arrabbiato: "Non sono il fidanzato di nessuna di voi - tuona, rientrando in camera da Stefania - Ho 25 anni, se mi voglio fare una serata con qualcuno me la faccio senza problemi. Non devo giustificarmi". "Non ti devi giustificare Tommy - risponde la Orlando - Io prendo solo atto dei tuoi comportamenti. Sono delusa dal tuo comportamento, perché mi hai sempre detto che Dayane è un'incoerente, che non ci dovevo parlare, non ci dovevo litigare e poi ti vedo pappa e ciccia? Mi ha dato fastidio. Anche a te ha dato fastidio quando Francesco ha chiarito con Dayane. Il fatto che lei abbia preso una mia confidenza e l'abbia strumentalizzata per mettere zizzania nella casa non è grave? Che lei mi ha detto che le faccio pena non è grave?". Lo scontro va avanti per più di un'ora.

Un chiarimento tra i due, almeno per il momento, sembra difficile se non impossibile. Ognuno resta sulle sue posizioni e Stefania sembra convinta di voler mettere un punto alla loro amicizia: "Io non voglio chiarire niente - spiega poco dopo la lite a Giulia e Cecilia - Adesso che ho preso atto di alcune cose, sto bene. Se certi rapporti non possono andare avanti, bisogna tornare indietro. Questo è stato un rapporto che è andato avanti fino a un certo punto e ora basta. Lui ha cominciato a fare cose strane, non io".

Dayane Mello: "Non è gelosia, ma strategia"

Nell'altra camera Dayane Mello commenta la vicenda con Mario Ermito. La modella si è fatta un'idea ben precisa: "Lei litiga con Tommaso e in puntata c'è il video. non è gelosia, non è niente, è solo strategia. Lui è un ragazzo buono, ha 25 anni, lei 55. Mi fa ridere questa cosa. Le scenate di gelosia le può fare col suo compagno, non con un ragazzo di 25 anni che qui dentro sta facendo il suo percorso".