GF Vip, aereo per Tommaso Zorzi da un corteggiatore misterioso. Lui fa il nome del famoso cantante: social in delirio

"Tommy non TZ caffè fuori? Unknown" si legge sullo striscione che vola in cielo e lusinga il concorrente del reality

Una sorpresa per Tommaso Zorzi ha sorvolato il cielo di Cinecittà nel pomeriggio freddo, ma assolato di Roma. "Tommy non TZ caffè fuori? Unknown", è lo striscione comparso il volo per il concorrente, lusingato dall’invito su cui subito si sono interrogati i compagni accorsi in giardino per congratularsi con lui. Imbarazzato e chiaramente contento, l’influencer ha sussurrato all’orecchio dell’amica Stefania Orlando in nome di chi, secondo lui, potrebbe essere stato il galante mittente della proposta, ovvero il cantante Mahmood, a cui tempo fa aveva raccontato di aver mandato un messaggio con la richiesta di prendere un caffè firmandosi Tommy Z, ma di non aver mai ricevuto risposta.

Tanto è bastato per mandare subito in tendenza sui social il nome del cantante, digitato dai fan di Zorzi che immaginano la reazione del vincitore del Festival di Sanremo 2019 per l’improvvisa tendenza suTwitter. E chissà se Mahmood dirà la sua a riguardo….

"MI È VENUTA UNA DELLE MIE PIPPE MENTALI"

si avvicina a stefi pensando di non essere sentito "MAGARI È MAHMOOD, GLI AVEVO CHIESTO UN CAFFÈ"



T O M M A S OOOOO #TZVIP — Giu✨TOMMASO FERMOH✨ (@zrdst4nrecupero) January 16, 2021

MAHMOOD NEL FRATTEMPO SCOPRE CHE TOMMY PENSA CHE GLI ABBIA INVIATO LUI L’AEREO #tzvip pic.twitter.com/Bo4I30IQIU — indy (@indy_sponente) January 16, 2021

NON MI INTERESSA NIENTE, SE TOMMASO È FELICE E PENSA CHE SUA MAHMOOD NOI ZITTI E MUTI DICIAMO DI SI SE LO RENDE FELICE PUNTO❤️❤️❤️❤️❤️ #tzvip pic.twitter.com/0yjo3Cz0cE — marika🥀 (@comedicoio__) January 16, 2021

Quando Tommaso Zorzi parlò di Mahmood

Tommaso Zorzi aveva raccontato di aver scritto un messaggio a Mahmood durante un evento del 2019: "Il 31 agosto 2019 mi convinco e gli scrivo: ‘Ciao Alessandro, questo messaggio ti coglierà alla sprovvista. Ho avuto per errore il tuo numero. Solitamente non sono così sfrontato ma per questa volta ho deciso di esserlo. Ti va se uno di questi giorni ci beviamo un caffé? Buona giornata'. Poi c'è stato un dubbio sulla firma. Se mi firmavo Tommy diceva ‘Tommy chi?'. Tommaso Zorzi faceva un po' imprenditrice digitale. Allora mi sono firmato Tommy Z. Non mi ha mai risposto. Ci sono buone probabilità che io sia segnato sul telefono di Mahmood come ‘non rispondere' o ‘stalker 1'”. L’episodio torna alla memoria proprio oggi, in concomitanza con quelli indizi che fanno ben sperare Tommaso.