GF Vip, gaffe della regia su Tommaso Zorzi: l’audio si diffonde nella Casa e sconcerta i concorrenti

“È qualcosa che non dovevamo sentire” è il commento di uno degli inquilini della Casa del GF Vip all’audio mandato in diffusione evidentemente per errore dalla regia del programma.

“Ragazzi vi ricordo che non dobbiamo… Evitare proprio i contatti anche esterni con Tommaso eh….” si è sentito dire da uno degli autori a proposito di Tommaso Zorzi, reduce da una telefonata con la madre che potrebbe aver acuito la già forte nostalgia del concorrente. Più volte, infatti, l’influencer si è detto stanco di restare ancora in un gioco che vedrà la fine solo febbraio inoltrato e, per quanto persuaso da Alfonso Signorini, in queste ore il concorrente pare davvero al limite della sopportazione. Durante la chiamata mamma Armanda lo ha rassicurato convincendolo a rimanere, ma allo stesso tempo gli ha consigliato di ritirarsi senza sensi di colpa se la situazione per lui è diventata davvero insostenibile. Inoltre, riportando la telefonata ai compagni, Zorzi ha anche raccontato come la madre abbia messo in riga uno degli autori per motivi non specificati: “Lei faccia l’autore, io faccio la mamma”, avrebbe detto.

Se in un primo momento le parole della donna sono sembrate di aiuto per risollevare il suo umore, dopo qualche ora Tommaso è apparso di nuovo giù di tono. Ed è stato proprio in concomitanza all’accaduto che si è sentito l’audio della regia, oggetto di discussioni sui social da parte dei follower che stanno chiedendo spiegazioni.

Regia: Ragazzi vi ricordò che non dobbiamo evitare i contatti anche esterni con Tommaso #tzvip pic.twitter.com/D7yFoDRubz — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) January 21, 2021

VIDEO | Tommaso racconta le risposte di Armanda agli autori #tzvip pic.twitter.com/XZoLie8cKb — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) January 20, 2021

GF Vip, l’audio su Tommaso Zorzi commentato sui social

Molti sono coloro che stanno commentando l’audio su Tommaso Zorzi diffuso dalla regia. Tra le ipotesi più gettonate sul significato di quell’avvertimento spicca quella che consiglia di non fargli avere contatti esterni affinché non venga turbato ulteriormente al punto tale da abbandonare la Casa. Zorzi, infatti, è tra i protagonisti più di spicco di questa edizione e la sua uscita potrebbe compromettere le dinamiche di un programma che tantissimo deve alla sua presenza. Ne sono consapevoli i telespettatori, ma anche i concorrenti stessi del reality: “Se esce lui la chiusura la fanno una settimana dopo… Anticipiamo tutto”, ha affermato Zenga, consapevole del peso specifico del compagno, ‘colonna portante’ della Casa.