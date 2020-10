Gf Vip, Zorzi parla di Aurora Ramazzotti: "Vorrei farci pace" (e svela il motivo della lite)

Ha resistito fin troppo Tommaso Zorzi. Dopo tre settimane di 'reclusione' nella Casa del Grande Fratello Vip, l'influencer ha rotto il silenzio sul suo rapporto con Aurora Ramazzotti, in crisi da mesi. I due si conoscono da anni e sono migliori amici: la mamma di Aurora, Michelle Hunziker, è stata la prima persona a cui Tommaso ha rivelato la sua omosessualità, mentre fu proprio 'Auri' a presentargli Marco Ferrero - alias Iconize - uno dei suoi fidanzati più importanti.

I due, che fino a poco tempo fa vivevano quasi in simbiosi, hanno preso le distanze, ma la mancanza inizia a farsi sentire per Zorzi: "Vorrei fare pace con la mia migliore amica - confessa nella Casa di Cinecittà confidandosi con Myriam Catania - Ci ho litigato perché ho un carattere di merda". Un allontanamento causato dalla gelosia di Tommaso: "Lei è fidanzatissima (con Goffredo Cerza, da 3 anni, ndr) e forse è una cosa che non riesco ad accettare. Ho la sindrome dell'abbandono, mi sento sempre un po' in difetto rispetto a certe situazioni".

Tommaso Zorzi e la lite con Aurora Ramazzotti: "Durante il lockdown mi aspettavo una chiamata in più"

Parlando con Myriam - con cui negli ultimi giorni ha legato molto - svela anche un altro motivo della loro lite, avvenuta in pieno lockdown: "Essendo la mia migliore amica ed essendo lì in casa con tutti, mi aspettavo una chiamata in più. Per questo abbiamo litigato". Aurora Ramazzotti ha trascorso i mesi di quarantena a Bergamo, dove la mamma Michelle Hunziker vive con il marito, Tomaso Trussardi, e le sue sorelline Sole e Celeste. Con loro c'erano anche Goffredo Cerza e Sara Daniele, figlia di Pino Daniele e migliore amica di Aurora. Forse voleva essere invitato anche Tommaso? Vedremo se arriverà la risposta di Auroraa Ramazzotti, o se ci sarà direttamente la pace in diretta tv nelle prossime puntate.