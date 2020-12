Gf Vip, Zorzi prepara una torta per il compleanno di Aurora Ramazzotti: non si parlano da mesi

(Nel video Tommaso Zorzi prepara la torta per Aurora Ramazzotti)

La lunga chiacchierata con Cristiano Malgioglio, a cui ha confidato quello che prova realmente per Francesco Oppini, deve aver fatto bene a Tommaso Zorzi. Dopo lo sfogo, l'influencer si è rimboccato le maniche e ha deciso di voltare pagina, almeno finché resterà nella Casa, cominciando da uno dei suoi affetti più cari, Aurora Ramazzotti.

Per il compleanno della sua migliore amica - che ha compiuto 24 anni - Zorzi ha monopolizzato la cucina e preparato una torta. Un gesto simbolico per farle arrivare i suoi auguri, ma soprattutto per ricordarle quanto le voglia ancora molto bene. Il loro rapporto, infatti, si è incrinato durante il lockdown e da allora non si parlano.

Tommaso Zorzi parla della lite con Aurora Ramazzotti

Tommaso non ha mai nascosto il desiderio di riavvicinarsi all'amica, di cui ha parlato più di una volta in questi mesi nella Casa. "Ci ho litigato perché ho un carattere di me*** - aveva rivelato a Myriam Catania - Lei è fidanzatissima (con Goffredo Cerza, ndr) e forse è una cosa che non riesco ad accettare. Ho la sindrome dell'abbandono, mi sento sempre un po' in difetto rispetto a certe situazioni". A far traboccare il vaso è stato il lockdown, come ha raccontato sempre Zorzi: "Essendo la mia migliore amica ed essendo lì in casa con tutti, mi aspettavo una chiamata in più. Per questo abbiamo litigato". Chissà se il 2021 riserverà delle belle novità per i due amici.