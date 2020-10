Gf Vip, Tommaso Zorzi vuole parlare coi suoi avvocati e lasciare il gioco

Questa edizione del Grande Fratello Vip non risparmia colpi di scena. Dopo l'espulsione di Fausto Leali (perché accusato di razzismo) e di Denis Dosio (colpevole di aver pronunciato una bestemmia), adesso ci sarebbe un concorrente pronto ad abbandonare volontariamente il gioco anzitempo: si tratta di Tommaso Zorzi, influencer 25enne, che pare stia vivendo male l'immagine che sta passando di sé attraverso il reality. A riportare il retroscena è Trash Italiano, che ha rintracciato su Twitter alcuni tweet sul tema scritti dai telespettatori di Mediase Extra.

Durante la notte infatti Zorzi avrebbe avuto un crollo, durante il quale avrebbe fatto una sfuriata contro autori e regia (regia che, poco dopo, ha deciso di cambiare inquadratura). La webstar avrebbe comunicato ai coinquilini di voler parlare con i suoi avvocati per concordare la modalità migliore per uscire dalla trasmissione. Com'è noto, infatti, è prevista una penale per i concorrenti che si ritirano.

Negli ultimi giorni Zorzi è stato al centro di alcune polemiche. Non solo le liti plateali con Franceska (a causa delle quali si è preso anche delle ramanzine in diretta da parte di Alfonso Signorini), ma a far storcere il naso ai telespettatori è stata anche una confessione fatta in diretta durante l'ultima puntata: quell'outing a Massimiliano Morra avvenuto al momento delle nomination. A sollevare polemiche anche il commento di cattivo gusto sul coming out di Gabriel Garko ("chi tra lui e Adua porta la gonna?").