GFVip, Signorini infuriato per lo scontro tra Pepe e Zorzi: "Non fottere con la put**na sbagliata"

Scintille nella casa del Grande Fratello Vip poco dopo la mezzanotte. Gli animi si sono scaldati per le clip mandate in onda da Signorini che mostravano i battibecchi tra Franceska e Tommaso Zorzi, iniziati - secondo Zorzi - per il modo in cui Pepe si è rivolta all'ex concorrente di Riccanza appellandolo al femminile ("Sei divina" etc...).

"Franceska con la k" non ha fatto infuriare solo Zorzi, ma anche Signorini che non riuscendo a prendere la parola ha sbottato: "Franceska sei una grande maleducata, questa è casa mia come diceva qualcun'altro e decido io chi può parlare. Se io ripeto 'scusate', lo faccio per prendere parola e cerco di entrare nella casa in punta di piedi". Il padrone di casa, quindi, chiude il collegamento ma la polemica continua, a buttare benzina sul fuoco è la Contessa, che non perde occasione di dire la sua e cerca di difendere Franceska.

"Lei ti ha visto con il tacco" interviene De Blanck e Zorzi ribatte "ma io posso mettermi le scarpe con il tacco quando mi pare. I tacchi se li mettono anche molti ballerini, non tutti gay, dei professionisti", ma la Contessa, non contenta, aggiunge "sì, ma non di dodici centimetri", così Zorzi infuriato risponde "se sono di sei vanno bene? Ma io non devo stare qui a spiegarti l'altezza del mio tacco".

Ok, è tempo di mettere su questi tacchi, Tommaso... e speriamo li metta su anche la Contessa! 😏 👠👠 #GFVIP pic.twitter.com/76k5vmFNSk September 21, 2020

Chiusura col botto quella di Zorzi che rispondendo nuovamente a Franceska - che aveva appena dichiarato di "non avere nulla contro i gay" - conclude con l'affermazione "Non fottere con la put**na sbagliata".