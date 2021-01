Il GF Vip si prolunga ancora? Tommaso Zorzi sbotta, il web insorge: “Sta diventando un circo”

Il GF Vip si prolunga ancora? Il dubbio circola con insistenza da un account all’atro dei social che danno come sempre più possibile l’ulteriore slittamento della fine del reality oltre la data stabilita dalla produzione e già procrastinata una volta. La possibilità che il reality di Canale 5, iniziato il 14 settembre scorso, prosegua oltre l’8 febbraio non è stata commentata da fonti ufficiali, ma il malcontento per l’ipotetica decisione viaggia già con insistenza sul web sotto l’hashtag #noalprolungamentodelgfvip, divenuto tra le voci più di tendenza nelle ultime ore per le perplessità manifestate dal pubblico.

“Non sono topi da laboratorio. Prima sono persone, poi concorrenti”, scrive qualcuno; “Sta diventando un circo”, fa eco qualcun altro; “E’ un gioco, non un massacro”, aggiunge chi sta commentando negativamente la notizia di un prolungamento che metterebbe a dura prova lo stato emotivo dei concorrenti ancora costretti in un reality che, ormai, di attinente alla realtà ha ben poco. Mentre gli utenti esprimono il loro dissenso via social, nella Casa l’idea della possibilità di un ulteriore slittamento ha mandato nuovamente in crisi Tommaso Zorzi, apparso notevolmente scocciato dalla mancanza di chiarezza da parte della produzione.

Il GF Vip si prolunga ancora? Tommaso Zorzi sbotta

Durante una chiacchierata con Samantha De Grenet, Tommaso Zorzi è rimasto di sasso quando gli è stato confidato che potrebbero prolungare lo show di una o due settimane. “Cosa? Un’altra settimana? No, no, no, tu sai qualcosa. Samantha se sai qualcosa dimmelo”, ha chiesto con insistenza l’influencer che subito è in confessionale a chiedere spiegazioni agli autori. Tornato tra i compagni, Zorzi si è mostrato molto infastidito per la mancanza di chiarezza: “Sono entrato e ho detto ‘io ho questa ansia, ditemi solo che finisce l’8febbraio’. E loro mi hanno detto che non lo sanno ‘non lo sappiamo’. Non si può dai, ma possono darmi una risposta del genere? Tu puoi tenere chiusa una persona in un posto e non dirgli quando finisce?”, si è lamentato con Stefania Orlando.

Sull’argomento, qualche giorno fa, è intervenuta sui social anche la mamma di Tommaso: “E se anche MT sclera, forse è giunta l’ora di spegnere la luce e salutare tutti…”, ha scritto Armanda Frassinetti su Twitter in un post che sta ricevendo numerosi consensi anche alla luce di un gettonatissimo #noalprolungamentodelgfvip.

E se anche MT sclera, forse è giunta l’ora di spegnere la luce e salutare tutti.. — Armanda Frassinetti (@ArmandaFrassin2) January 12, 2021