Gf Vip, Tommaso crolla dopo l'incontro con Oppini: "Sono piombato nella sofferenza"

Come sta Tommaso Zorzi dopo l'incontro con Francesco Oppini? Preoccupato com'era di aver ferito l'amico per non avergli rivelato per tempo di essersi innamorato di lui, ieri l'influencer ha avuto l'opportunità di confrontarsi direttamente con il figlio di Alba Parietti smentendo le sue paure, ma stamattina è crollato di nuovo nello sconforto. La consapevolezza del fatto che il sentimento non potrà essere ricambiato, infatti, è una ferita che richiede tempo per esser rimarginata.

Tommaso Zorzi dopo l'incontro con Francesco Oppini

In queste ore Tommaso si è confidato con Adua Del Vesco. "Da un lato vedere Francesco mi ha fatto bene - ha ammesso - Mi ha detto delle cose molto belle. I suoi occhi facevano trasparire tutto l’affetto che ha per me. Dall’altro rivederlo mi ha fatto rimpiombare nella sofferenza. Non ho paura che possa cambiare qualcosa. Adesso no, quella parte è decaduta. Però rimane il fatto che quando l’ho rivisto… Una gioia mai". Ci vorrà del tempo ma prima o poi la delusione lascerà spazio ad un nuovo equilibrio: "Non vedo l’ora che mi passi e rimanga solo un’amicizia".

Il discorso di Oppini a Tommaso Zorzi

Francesco, dal canto suo, si è ricongiunto con la fidanzata Cristina Tomasini, donna per cui ha deciso di abbandonare il reality show anzitempo rispetto alla data di chiusura del programma. Ma da parte sua c'è tutta l'intenzione per instaurare una solida amicizia. "Non devi pensare a nulla di strano - ha detto ieri a Tommaso durante il loro incontro nel loft di Cinecittà - L'amicizia è un sentimento d'amore e i sentimenti vanno rispettato. Mi hai dato tantissimo. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Ci lega un sentimento vero e le persone al nostro fianco lo sanno e lo capiscono. Come ci siamo promessi quando uscirai andremo a cena fuori insieme con altre persone, perché sono molte quelle che vogliono conoscerti. Non c'è nulla di strano. Ci sarò sempre a prescindere. Se mi chiederai di fare un passo indietro, lo farò se tu vorrai farlo per te stesso io lo capirò. Tira dritto, non mollare un attimo perché io sono ancora qua".