Gf Vip, Tommaso Zorzi colpito da febbre alta: gli autori lo portano (di nuovo) fuori dalla Casa

Non c'è pace per Tommaso Zorzi. Dopo l'incubo febbre della settimana scorsa che lo ha costretto a lasciare la Casa per recarsi in ospedale, la temperatura è salita di di nuovo e il concorrente del Grande Fratello Vip è stato prelevato ancora una volta dal loft di Cinecittà. A raccontarlo su Twitter sono i (sempre attentissimi) telespettatori del live del reality show in onda su Mediaset Extra.

Nella serata di ieri Tommaso ha lamentato ancora una volta i sintomi dell'influenza e così gli autori sono tornati a misurargli la temperatura. Risultato: 39. Questo nonostante l'influencer stia trattando ormai da giorni i suoi problemi di salute con tachipirina e zitromax. Al momento il 25enne si trova fuori dal loft di Cinecittà, in un luogo sicuro e accessibile ai medici.

Le condizioni di Zorzi non avrebbero a che fare con l'emergenza coronavirus. Giovedì era stata la stessa produzione a rassicurare il pubblico: il ragazzo sarebbe affetto da sinusite. Del resto prima di entrare in gioco tutti i concorrenti sono stati sottoposti a ripetuti tamponi.