Gf Vip, il bacio tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Inaspettato è scattato un bacio - scherzoso - tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini durante una festa a tema Anni Venti al Grande Fratello Vip.

In piedi al lato del tavolo dove sedevano gli altri concorrenti, tutti vestiti alla Grande Gatsby, tra boa di struzzo e candelieri, Zorzi e Oppini scherzavano tra di loro. All’improvviso l’influencer si è avvicinato a Oppini e gli ha dato un bacio sulle labbra. Sul volto del figlio di Alba Parietti e Franco Oppini si è disegnata per un momento la sorpresa, poi il giovane è scoppiato a ridere per lo scherzo. Zorzi si è giustificato ridendo: “Ho dovuto”.

Gf Vip, la lite tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Qualche giorno fa il clima tra i due non era sembrato così sereno. Tra il serio e faceto, Zorzi si era improvvisamente “dichiarato” a Oppini, complice qualche bicchiere di troppo in serata. “Franci, ti devo dire una cosa. Vuoi che siamo in una situazione di lockdown forzato… è una cosa seria. Mi sono innamorato di te - aveva detto Zorzi - Fra, guardami, ti giuro che mi sto innamorando, non dico bugie”.

Uno scherzo che però Oppini non aveva gradito. “Non non ti credo, smettila, mi stai mettendo in imbarazzo. Non sei credibile stai ridendo e hai bevuto. Sono etero, ma sono sensibile e tanto, certe cose mi toccano quindi smettila. Non posso parlare con te che parli in questo stato. Non c’è da ridere. Cos’è uno scherzo? Guarda che non mi piace”. A quel punto Zorzi aveva reagito fingendo disperazione, simulando un pianto e gettando una tazza in aria. Un siparietto che non era piaciuto nemmeno agli altri concorrenti presenti, con Andrea Zelletta, Enock Balotelli ed Elisabetta Gregoraci che hanno ripreso Zorzi invitandolo a smettere, mentre Oppini sbottava: “Se tutto gli è permesso perché lui ha dei santi in paradiso allora io alzo i tacchi e me ne vado. Io conosco il mondo dello spettacolo. Poi ne parliamo con i miei legali”.

A quanto pare, a giudicare dalle immagini dell’ultima diretta, tra i due sembra pace ormai.