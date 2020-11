GF Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini pronti all’addio

(Tommaso Zorzi e Francesco Oppini parlano della possibilità di lasciare la Casa del GF Vip prima del tempo)

La notizia dell’allungamento fino a febbraio del Grande Fratello Vip ha destabilizzato non poco gli inquilini della Casa, perplessi da una decisione che li costringerebbe a trascorrere il Natale lontano dagli affetti più cari. Dopo Elisabetta Gregoraci che appena appresa la notizia si è detta certa di aprire la porta rossa per ricongiungersi con l’adorato figlio Nathan Falco, anche Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono confidati le personali perplessità rispetto alla permanenza nel reality.

“Hai dei dubbi?”, ha chiesto Francesco all'amico: “Certo, sono in tilt” ha risposto Tommaso motivando la stanchezza di restare nel programma: “Non riesco a sfogarmi, a parlare di nulla, non riesco a confrontarmi…”. I pensieri sono gli stessi di Francesco, spinto ad uscire dalla Casa pensando alla fidanzata verso cui si sente in dovere di tornare.

Francesco Oppini pronto a lasciare il GF Vip: “Ora come ora me ne andrei”

“Sono consapevole di aver dato molto più di quello che mi aspettavo… E’ una scelta libera. Capisco Elisabetta per il figlio”, ha affermato Oppini parlando con Zorzi della possibilità di restare nel programma fino a febbraio: “Ora come ora me ne andrei, stare qui sarebbe una scelta egoista verso la mia compagna… Dover pensare di fare altri due mesi… Sono nove settimane, tantissimo. Mi sento di doverle qualcosa, ha fatto tanto per me”.

Gregoraci vuole lasciare il GF Vip: parla Afonso Signorini

Il desiderio di Elisabetta Gregoraci di abbandonare la casa del GF Vip dopo la decisione della produzione di allungare la trasmissione di alcune settimane, ovvero fino a febbraio, è stata commentata dal conduttore del programma: “Elisabetta Gregoraci, certo, è combattuta, ma io credo che resterà” ha rivelato Alfonso Signorini a ‘Casa Chi’ la trasmissione via web visibile sui canali social del settimanale Chi, e da questa settimana anche su Mediaset Play: “Lei è in bilico soprattutto perché è mamma (di Nathan Falco, 8 anni, avuto dall'ex marito, il manager Flavio Briatore, ndr) e vede questa data, l'8 febbraio, lontanissima. E poi c'è di mezzo il Natale”. Quanto al prosieguo del reality: “Sono previsti dieci nuovi ingressi”, ha anticipato: “Cinque uomini e cinque donne che arrivano dai mondi più disparati, c'è chi arriva dallo sport, chi dall'intrattenimento televisivo, chi dai social e chi, anche, da Temptation Island”.