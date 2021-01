GF Vip, Tommaso Zorzi attacca Giulia Salemi e rivela il retroscena su Francesco Monte: la lite nella notte

Terminata la diretta televisiva di Canale 5 tanto ricca di colpi di scena, per i concorrenti del GF Vip la notte è proseguita con un acceso scambio di commenti che ha rivelato qualche malcontento per gli ultimi sviluppi delle dinamiche di gioco. In particolare, ad animare l’atmosfera è stato il faccia a faccia tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, quest’ultima rea di non aver fatto il nome dell’amico tra i papabili finalisti con la motivazione di essere certa che sarebbe comunque arrivato al traguardo.

La mancata nomina di Zorzi e soprattutto le ragioni avanzate da Salemi hanno acceso il nervosismo dell’influencer che ha voluto ricordare all’amica i motivi del suo allontanamento quando era fidanzata con Francesco Monte.

Tommaso Zorzi litiga con Giulia Salemi e racconta il retroscena su Francesco Monte

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi si conoscono da molto prima della loro esperienza al GF Vip. I loro rapporti si erano raffreddati circa un anno fa per qualche incomprensione che è sembrata essere sanata da questa convivenza sotto lo stesso. Tuttavia, il gesto di Giulia di non nominarlo tra i possibili finalisti ha tirato nuovamente fuori vecchi rancori, legati anche all’antipatia che, a detta di Tommaso, il suo ex Francesco Monte nutriva per lui.

“Non è tanto la scelta di salvare Zelletta e non me, ma la motivazione. Non mi dire ‘tanto tu in finale ci arrivi lo stesso. Dimmi invece ‘ho voluto salvare Pierpaolo, perché sapevo che tra Pier e Andrea Maria Teresa e Stefania avrebbero mandato in finale Pierpaolo’. Io mi incavolo se tu non mi dici il vero motivo, non tanto perché non sono in finale, lo capisci?”, ha tuonato Zorzi rivolgendosi a Giulia: “Comunque non dire più che siamo migliori amici. Quando mai fuori mi chiami per raccontarmi le tue cose?”

La discussione, poi, si è spinta verso i motivi che hanno portato Zorzi ad allontanarsi da Salemi: “Stavi con una persona che non voleva avere nulla a che fare con me. Se questa persona dice che gli fa schifo se due donne si baciano per come sono fatto io non posso far finta di niente”, ha affermato Zorzi parlando di Francesco Monte con cui Giulia Salemi ha avuto una relazione durante la loro partecipazione all’Isola dei Famosi del 2018 e per qualche tempo dopo.

“Tu poi hai preso le sue difese. Tra l’altro ho saputo che lui non era per la quale di avermi intorno”, ha proseguito Tommaso: “Sai bene quindi che io ho fatto due passi indietro solo perché c’era lui. Mi hai cercato? Certo, quando vi siete mollati”. Dal canto suo Giulia ha cercato di giustificarsi, ma comunque ha ammesso che in effetti le sensazioni di Tommaso sul suo ex fidanzato non erano sbagliate: ai tempi pare che l’antipatia fosse reciproca…

"Se tu stai con una persona che dice che due donne che si baciano gli fanno schifo io non posso, capisci, non posso proprio, faccio due passi indietro"



TOMMASO CHE SPILLA SU MONTE È C I N E M A #tzvip #gfvip pic.twitter.com/zJBA1o7Tbf January 26, 2021