Gf Vip, tensioni nella notte: volano stracci tra Giulia e Tommaso dopo la puntata

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi ai ferri cortissimi. Dopo la puntata di lunedì sera - in cui lei si è presa la nomination da quello che credeva fosse suo amico, mandando giù il boccone amaro - scoppia un'accesa discussione in cucina. L'influencer milanese l'accusa di aver fatto la vittima durante la diretta e di millantare un'amicizia che in realtà non esiste.

"Lei ha fatto l'angioletto, il discorso strappalacrime su una cosa che non esiste. Per me è proprio finita" si sfoga Tommaso con Dayane, finché non arriva anche Giulia. "Ti posso dire qual è la verità? - incalza Zorzi - Tu sei venuta qua dentro millantando un'amicizia per una tua strategia personale". "Sei tu che vedi male perché pensi male. Sei maligno" replica Giulia, che poi insiste: "Forse sei tu che non l'hai mai vista l'amicizia".

Tommaso non cede: "Non ho voglia da ora in poi di avere un rapporto con te. Sei venuta qua millantando un rapporto. Fuori non siamo migliori amici, non sono tuo amico come pensi te. Fai la vittima e mi fai passare per quello che non sono, per quello che non ti capisce. Da oggi io non ti parlo e tu non mi parli". "Tu pensa quello che vuoi, io ci ho tenuto alla tua persona. Ti conosco da 6 anni" insiste Giulia, ma i suoi tentativi di chiarimento sono inutili. Zorzi è fuori di sé: "Questa voglia di essermi amica ti è venuta recentemente, prima mai. Io sono una persona intelligente ed estremamente analitica. Io credo che tu abbia strumentalizzato il rapporto con me qua dentro. Io tuo amico non lo sono mai stato nella maniera in cui pensi tu. Non puoi entrare qua facendo finta di essere la mia migliore amica. Da ora in poi tu vai a destra e io a sinistra. Tu fai sto discorsone morale sulla nomination per l'amicizia, ma non c'è mai stata questa amicizia".

Calmati gli animi, poco dopo i due si riparlano in giardino. Questa volta i toni sono più pacati, anche se Tommaso resta delle sue convinzioni. Giulia invece è disposta a fare altri passi, dopo il reality: "Se vorrai, chiariremo fuori di qui".