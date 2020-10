Gf Vip, Tommaso Zorzi si 'dichiara' a Francesco Oppini. Lui reagisce male

Tommaso Zorzi è il vero mattatore di questa edizione del Grande Fratello Vip. A volte però le sue sparate, che fanno tanto divertire il pubblico a casa, non piacciono ai coinquilini stessi, esasperati da tanta irriverenza. E' il caso di quanto accaduto ieri sera, quando l'influencer ha dichiarato - tra il serio e il faceto - il proprio interesse nei confronti dell'amico Francesco Oppini.

Tommaso Zorzi si dichiara ad Oppini

Un bicchiere di troppo e l'estro di Zorzi ha preso il volo. Durante la cena, più brillo del solito, la webstar ha ben pensato di fingersi innamorato del figlio di Alba Parietti, che però non l'ha presa bene. "Franci ti devo dire una cosa - ha esordito - Vuoi che siamo qui in una specie di lockdown forzato… è una cosa seria. Mi sono innamorato di te. Franci te lo giuro, provo qualcosa per te. Sono serio chiedilo agli altri, ne ho parlato con Elisabetta e Maria Teresa. Fra guardami ti giuro che mi sto innamorando, non dico bugie".

La replica di Oppini

Secca la replica di Oppini, fidanzato fuori dalla Casa: "Io non ti credo, smettila, mi stai mettendo in imbarazzo. Non sei credibile stai ridendo e hai bevuto. Sono etero, ma sono sensibile e tanto, certe cose mi toccano quindi smettila. Non posso parlare con te che parli in questo stato. Non c’è da ridere. Cos’è uno scherzo? Guarda che non mi piace". L'uomo si è detto 'troppo sensibile' per sostenere scherzi del genere: questo il motivo di tanta rabbia.

I concorrenti contro Zorzi

La sceneggiata non si è fermata qui, anzi: Zorzi ha finto forte delusione per il rifiuto, simulando un pianto (dopo essersi versato dell'acqua frizzante negli occhi) e facendo volare in aria una tazza. E' stato a questo punto che i coinquilini si sono alterati, scagliandosi contro Tommaso. Sono stati tre, in particolare, i ragazzi che non hanno gradito il siparrietto, ovvero Andrea Zelletta, Enock Balotelli ed Elisabetta Gregoraci. E Oppini ha rincarato la dose "Se tutto gli è permesso perché lui ha dei santi in paradiso allora io alzo i tacchi e me ne vado. Io lo conosco il mondo dello spettacolo. Poi ne parliamo con i miei legali".