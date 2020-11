Gf Vip, Gaia Zorzi: "Tommaso da piccolo giocava a fare Kim Kardashian"

L'influencer è stato sorpreso dalla casa del Gf Vip con un collegamento in diretta con la sorella minore Gaia

Sorpresona per Tommaso Zorzi. Durante la settimanal l'influencer ha parlato a lungo con Francesco Oppini del rapporto che hanno con le loro madri e hanno analizzato errori e mancanze. Zorzi ha confessato che la mamma e la sorella minore gli mancano molto e così Signorini ha deciso di portare un po' della sua casa nel Gf.

Zorzi aveva appena iniziato a parlare della sorella quando appare Gaia in videochiamata, la gioia era ben visibile negli occhi di Tommaso. Tra i due c'è una bellissima complicità e quando Signorini chiede a Gaia di raccontare un aneddoto divertente di Tommaso non si tira indietro: "Avevamo 9 e 12 anni e guardavamo sempre le Kardashian. Quando il programma finiva giocavamo 'a Tommaso che faceva Kim Kardashian e io che facevo la sua assistente"" tra una risata e un'altra l'influencer ha aggiunto "le chiedevo di andarmi a prendere il latte, insomma nessuno si è stupito quando ho fatto coming out".