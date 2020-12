Tommaso Zorzi pronto a lasciare il GF Vip: i motivi

Crisi nera per Tommaso Zorzi, intenzionato ad abbandonare la Casa del GF Vip dopo tre mesi di permanenza. Lo sfogo dell’influencer, tra i protagonisti indiscussi di questa edizione del reality, è arrivato nella notte, in seguito alla diretta televisiva del programma in onda venerdì 18 dicembre.

“Lo faccio per il mio benessere, sono arrivato al punto che proprio non ho più energia, linfa”, ha spiegato Tommaso a Stefania Orlando che tentava di convincerlo a riflettere prima di prendere una decisione così importante. Determinanti per generare una crisi di Zorzi sono stati i tweet della sorella Gaia mostrati in puntata da Alfonso Signorni, nei quali, con ironia, la donna manifestava un certo disappunto per la nomination di Stefania Orlando da parte del fratello.

Tommaso Zorzi vuole lasciare il GF Vip: “Lo faccio per il mio benessere”

“Ho visto i tweet di mia sorella e del mio agente e sono stati un chiaro segnale. Se lui ha fatto quella cosa è per farmi capire che sono arrivato. Lei ha detto ‘entrerei per metterlo in nomination’, mi stava mettendo in guardia, fidatevi”, ha spiegato Zorzi ai suoi compagni: “Per fare quei tweet significa che anche lei ha capito. Mi sta dando un messaggio Gaia”.

E ancora: “Ho deciso, vado via”, ha ripetuto Tommaso che si è detto “apatico rispetto a tutto”: “Non è che voglio uscire per far festa, so che non posso. Però ho mia mamma, è il primo Natale senza la nonna. Sono sfinito davvero, mi sento nel pallone. Ho la testa che mi scoppia ragazzi sono serio”. Come mostrano i seguenti video postati su Twitter, la discussione e il confronto con i compagni sono durati fino alle prime ore del mattino di oggi, sabato 19 dicembre: se un sonno ristoratore aiuterà Zorzi a cambiare idea lo scopriremo nel corso della giornata…

Lazzaro nella storia ig: “capirai mai che l’unica cosa che devi abbandonare è l’ansia di essere abbandonato?”



Tommaso: “c’era la parola abbandonare. Lazzaro mi sta dicendo di abbandonare la casa”



MA COSA CAZ- #gfvip pic.twitter.com/jDdOHg1kAU — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) December 19, 2020

VIDEO | Giulia e Stefania cercano di convincere Tommaso a rimanere #gfvip https://t.co/max0CP5Q19 — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) December 19, 2020

I tweet della sorella di Tommaso Zorzi

Ma cos’ha scritto Gaia Zorzi nei tweet che hanno tanto destabilizzato il fratello? Le riflessioni riguardavano la nomination di Stefania Orlando da parte di Tommaso nella puntata di lunedì 14 dicembre: “Amici, voglio entrare subito nella Casa del Grande Fratello Vip per fare un confronto con Tommaso e mandarlo a ca**re. Con tutti i nomi proprio quello di Stefania Orlando dovevi fare?”, ha scritto Gaia. Finita la diretta di ieri, poi, un nuovo tweet per precisare il suo punto di vista: “Amici andate a letto giuro che mi farò perdonare da Tommaso per questi tweet e l’impressione sbagliata che si sta facendo”, ha scritto Gaia.

Amici andate a letto giuro che mi farò perdonare da Tommaso per questi tweet e l’impressione sbagliata che si sta facendo #gfvip — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) December 19, 2020