Gf Vip, il video (trasmesso per sbaglio?) di Tommaso Zorzi in isolamento con la febbre che sbrocca alla regia

Che non si dica che quest'anno nella Casa del Grande Fratello Vip ci si annoia. Dopo l'addio di Flavia Vento e le polemiche sulle presunte esternazioni pro-Mussolini di Fausto Leali, adesso spunta anche un concorrente con febbre ai tempi del coronavirus. "Ma è sinusite", assicurano dalla produzione. Intanto però il malcapitato, ovvero Tommaso Zorzi, è stato costretto a ritirarsi momentaneamente dal gioco, non prima di un plateale sbrocco con la regia colpevole di averlo messo in isolamento.

La lite con la regia

E' di queste ore infatti un video in cui il creator da un milione di follower si lamenta del trattamento riservatogli. Nella clip - diventata presto virale in rete - lo vediamo mentre si aggira da solo per una stanza e grida: "Ho fatto 127 tamponi, piuttosto dimmi 'vai a casa, per te il Gf finisce qui'". "Non finisce qui", rassicurano gli autori "perché per noi non sei importante, di più. Mettiti da questa parte, la nostra, e cerca di capire che cosa sta accadendo. Ti vorrei dare una risposta ma sto aspettando con te".

E' probabile che il video non doveva essere mandato in onda. Non è consuetudine del programma infatti trasmettere i momenti di botta e risposta tra concorrenti e autori.

Il 25enne milanese, che nel corso della prima notte ha accusato sintomi di febbre a 38 ed ha cominciato a curarsi con Tachipirina, è uscito per sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la riammissione in casa. Ovviamente, prima di prendere parte al gioco, il concorrente si è sottoposto, come gli altri, a tutte le verifiche necessarie risultando idoneo per la partecipazione ai tempi del coronavirus, tampone compreso.

Ricordiamo inoltre che Tommaso non è stata l'unica uscita della notte: anche Flavia Vento ha abbandonato la Casa, ma lei definitivamente e per sua spontanea volontà.