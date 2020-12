Tommaso Zorzi rivela l’inedito retroscena su Mario Ermito: “Tra noi non è finita bene”

Tra i concorrenti che hanno fatto il loro ingresso nella Casa del GF Vip nella puntata di venerdì 18 dicembre c’è anche Mario Ermito, attore pugliese già protagonista dell’edizione del 2011 del reality di Canale 5 e popolare volto di fiction come ‘Il peccato e la vergogna’ e ‘L’onore e il rispetto’. Fino a questo momento, nessuno degli inquilini del loft di Cinecittà conosce personalmente Mario Ermito a parte Tommaso Zorzi che ha rivelato di averlo già incontrato in passato e di aver avuto con lui qualche attrito culminato con un litigio.

Quando Tommaso Zorzi e Mario Ermito hanno litigato

Entrato nella Casa, Mario Ermito ha destato la curiosità dei concorrenti e in particolare di Cristiano Malgioglio che ha chiesto informazioni a Tommaso Zorzi: “Ci avevo litigato”, ha commentato l’influencer che, se in quel momento non ha aggiunto altro, in seguito, alla fine della diretta di Canale 5 si è addentrato nella questione con Giulia Salemi. “Mario l’ho bloccato su Instagram, c’è stata una discussione tra me e lui”, ha ammesso Zorzi: “Poi l’ho sbloccato, hai visto che sono bravo? Dove c’è Tommy c’è dramma, sono un po’ friccicarello”.

In seguito, durante la cena, i due hanno fatto accenno all’accaduto, raccontando al gruppo di conoscersi già: “Io non vedevo Tommaso da un anno….”, ha detto Mario; “Anche due”, ha aggiunto Tommaso: “L’ultima volta che ci siamo visti ero ancora con Alex…. Com’è finita, ricordamelo, non bene vero…?”, ha detto ancora con una punta di imbarazzo. Poi è stato lo stesso Mario Ermito a fornire più dettagli sull’accaduto: “Abbiamo avuto una piccola incomprensione” ha spiegato: “In quel periodo avevano trovato un tumore a mia mamma, Tommaso non poteva saperlo e aveva detto tipo ‘Mario Ermito ha le conoscenze‘ e là c’è stato un fraintendimento fra noi, ma abbiamo chiarito” ha raccontato.

Tutto risolto tra i due? Il tempo di permanenza di entrambi sotto lo stesso tetto aiuterà a farlo capire ai telespettatori, curiosi di saperne di più.