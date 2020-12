Tommaso Zorzi, la bomba su Natalia Paragoni: “A letto con uno che il giorno dopo le ha fatto fare shopping”

Il faccia a faccia tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni andato in onda durante l’ultima puntata del GF Vip avrà anche tranquillizzato il concorrente che aveva iniziato a dubitare della fedeltà della sua ragazza, ma di certo non è servito a mettere un punto alla questione su cui da giorni dibatte il resto del gruppo. È di poco fa, infatti, la conversazione tra Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Cecilia Capriotti, incentrata proprio sul presunto tradimento di Natalia ai danni di Andrea e raccontato da Dayane Mello.

“Qua dentro tutti abbiamo parlato di cose scomode, perché lui no? Allora è un parac**o, para il c**o a lui e alla sua ragazza”, ha commentato infastidito di Tommaso: “Non è una chiacchiera, qua stiamo dicendo che la tua ragazza è andata a letto con uno che il giorno dopo le ha fatto fare shopping e le ha regalato di tutto. Questo ha detto Dayane”. Il pubblico sintonizzato sulla diretta h24 del GF Vip non ha potuto continuare a seguire la conversazione per lo stacco repentino della regia che subito ha interrotto le immagini per riprendere Maria Teresa Ruta.

Natalia Paragoni replicherà a questa nuova insinuazione?

Ecco il discorso di Tommy su Andrea Zelletta volutamente censurato dalla regia 🎬 #GFVIP pic.twitter.com/bK7pQToG1l — FLY DOWN BABY 🐍 (@blupradatunada) December 29, 2020

Natalia e Andrea: l'incontro nella casa del Gf Vip

"Sono tranquilla, non è come pensi tu – ha detto Natalia nel faccia a faccia con Andrea nella Casa del GF Vip - Mi dispiace di averti rovinato il Natale …. Ho avuto come la sensazione che tu ti stessi allontanando. Ti ho sempre sostenuto, e sono fiera della persona che sei, sei vero e puro. Però ho visto degli apprezzamenti che fai alle altre ragazze che a me non fai", ha ammesso tutto d'un fiato. Poi, in merito a quanto è stato detto sul suo presunto tradimento, Natalia ha spiegato che Andrea era a conoscenza della breve vacanza a Capri che quest’estate si è concessa insieme a un gruppo di amici, ma entrambi hanno smentito categoricamente che in quell’occasione ci sia stato un effettivo tradimento.