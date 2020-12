GF Vip, la decisione di Tommaso Zorzi: “Prima ragionavo solo per me, ora penso agli altri”

Alla fine Tommaso Zorzi ha deciso di restare nella Casa del GF Vip. Dopo i lunghi confronti con i compagni e le profonde riflessioni sul crescente malessere che nelle ultime ore lo avevano indotto a fare le valigie per lasciare il reality, l’influencer ha scelto di non abbandonare il gioco.

“Se prima ragionavo solo per me, ora penso agli altri”, ha confidato spiegando i motivi della sua scelta a Cecilia Capriotti: “Sai perché non mollo? Rimango per Alfonso, per tutti quelli che lavorano qui, per mia mamma, per il pubblico. Inizio a non ragionare più per quello che voglio io”. Sollevati dalla sua decisione gli altri concorrenti e, in particolare, Stefania Orlando: “La vedi la mia felicità?” ha chiesto la showgirl a Zorzi con cui negli ultimi tempi si è rafforzato un bel rapporto di amicizia.

VIDEO | Tommaso spiega la sua scelta di rimanere #gfvip pic.twitter.com/MXN4yNBxuH — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) December 19, 2020

Tommaso Zorzi non lascia il GF Vip. La sorella Gaia: “Fiera di lui”

Tommaso Zorzi, dunque, non abbandona la Casa del GF Vip e prosegue il suo percorso televisivo per la gioia dei concorrenti come pure degli utenti che sui social hanno accolto con entusiasmo la decisione. Una scelta che, all’inizio, pareva sofferta ma irremovibile, scaturita com’era anche dalla personale interpretazione dei tweet della sorella Gaia che, secondo lui, gli suggerivano di mollare. “Ho visto i tweet di mia sorella e del mio agente e sono stati un chiaro segnale. Se lui ha fatto quella cosa è per farmi capire che sono arrivato. Lei ha detto ‘entrerei per metterlo in nomination’, mi stava mettendo in guardia, fidatevi”, aveva spiegato Zorzi ai suoi compagni dopo la diretta di venerdì durante la quale Alfonso Signorini aveva mostrato i pensieri social delle persone a lui care: “Per fare quei tweet significa che anche lei ha capito. Mi sta dando un messaggio Gaia”.

Vedendo il fratello in crisi, nelle ultime ore Gaia è tornata a farsi sentire sui social: “Mi farò perdonare da Tommaso per questi tweet e l’impressione sbagliata che si sta facendo”, ha fatto sapere: “Fiera di Tommaso. Qualunque cosa voglia fare sarò sempre al suo fianco”.