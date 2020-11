Gf Vip, Tommaso Zorzi a Oppini: "Sei il mio Raimondo"

La tensione tra Oppini e Mello non accenna a placarsi, ogni tentativo di chiarimento è nullo. Signorini manda in onda un video dove Dayane e Rosalinda parlano del rapporto tra Tommaso e Oppini definendolo solo un legame di opportunità, la seconda ha anche affermato "Quando vedo Oppini con Tommaso Zorzi mi viene il vomito".

La risposta di Oppini non si è fatta attendere: "Vedo in Dayane l'invidia per chi sta bene con gli altri". Per il figlio di Alba Parietti quindi Mello parlerebbe perché spinta dall'invidia. Signorini, ovviamente, non si è lasciato sfuggire l'occasione di chiedere quale sia il rapporto tra Oppini e Zorzi, i due chiariscono che il loro rapporto è più forte e bello rispetto a qualche settimana fa. "Lui è il mio Raimondo" chiude scherzando Tommaso.

Tommaso e Francesco, due amici nella casa del Gf Vip

L'amore non è bello se non è litigarello. Il rapporto tra Tommaso e Francesco è caratterizzato di momenti bellissimi e alcuni molto difficili, che però al momento sembrerebbero non aver scalfito il loro affetto. Dopo ogni litigata tornano sempre a cercarsi per chiarire.